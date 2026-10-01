이재준 수원시장 "'시민 삶 실제로 얼마나 달라졌는가'를 시정 기준 삼겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재준 수원시장이 1일 비전 보고회를 열고 수원대전환을 약속했다.
- 시민 삶 변화 기준과 1049·2700·140 지표를 제시했다.
- 생활안정·문화관광·첨단과학 3대 목표를 내세웠다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원특례시장은 1일 수원컨벤션센터에서 열린 '민선 9기 수원대전환 비전 보고회'를 통해 "시민 한 분 한 분 삶의 변화로 수원 대전환을 완성하겠다"고 밝혔다.
이재준 시장은 "민선 9기 수원은 '시민의 삶이 실제로 얼마나 달라졌는가'를 시정의 기준으로 삼겠다"며 "매달 나가는 생활비가 줄고 소상공인의 장사가 더 나아지고 좋은 일자리가 생겨야 시민은 '달라졌다'고 느낄 것"이라고 말했다.
이어 "시민의 삶을 구체적으로 바꿔 나가겠다"며 '1049', '2700', '140' 3개의 숫자를 제시했다. 1049는 교통‧교육‧의료 3대 생활비 지원을 모두 받을 수 있는 5인 가구가 1년에 줄일 수 있는 생활비(1049만 원)이고 2700은 민선 8기에 수원시가 갚은 채무액(2700억 원)이다. 140은 민선 9기 수원시가 실행하고 관리할 세부과제 개수(140개)이다.
민선 9기 비전인 '수원대전환의 완성'을 위한 시정 목표로는 ▲생활안정 민생도시▲문화관광 상생도시▲첨단과학 연구도시를 꼽았다.
이재준 시장은 "시민의 생활비를 줄이고 삶의 여유를 늘리겠다"며 "또 수원에 사람이 오고 머물고 지역에서 돈을 쓰고 다시 찾게 하겠다"고 말했다. 이어 "연구와 기업이 모이고, 투자가 이어지고, 그 성장이 다시 좋은 일자리와 시민의 기회로 돌아오는 구조를 만들겠다"고 설명했다.
이 시장은 끝으로 "현장의 목소리를 계속 들으며 정책을 계속해서 점검하고 평가하고, 고치겠다"며 "시민과 함께 반드시 수원대전환을 완성하겠다"고 밝혔다.
ssamdory75@newspim.com