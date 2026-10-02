전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

금감원, 사모운용사 CEO에 내부통제 강화 주문

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 금감원이 2일 신설 사모운용사 CEO에 내부통제 점검을 주문했다.
  • 책무구조도 시행으로 경영진 책임이 커져 직접 정비해야 한다고 했다.
  • 위법행위는 투자자 보호를 위해 엄중히 대응하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

업무 미숙 따른 법규 위반·투자자 보호 우려
미공개정보 이용·이면계약 운용 등 검사 지적사례 공유

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원(이하 금감원)이 신설 사모운용사 최고경영자(CEO)들에게 책무구조도 시행으로 경영진의 책임이 강화된 만큼 내부통제를 직접 점검하고 정비해달라고 주문했다. 투자자 이익을 침해하거나 자본시장 질서를 훼손하는 위법행위에 대해서는 적극적인 시장 퇴출 등으로 엄중히 대응하겠다는 방침도 밝혔다.

금감원은 금융투자협회와 함께 2일 서울 여의도 금감원 2층 강당에서 신설 사모운용사 CEO 대상 설명회를 개최했다. 행사에는 서재완 금감원 금융투자 부원장보와 금융투자검사3국장, 금융투자협회 관계자, 신설 사모운용사 CEO 등 170여명이 참석했다.

이번 설명회는 사모운용사 수가 계속 늘어나는 상황에서 소규모 인력 구조에 따른 법규 위반과 투자자 보호 문제를 예방하기 위해 마련됐다. 등록 사모운용사는 2021년 말 273개에서 2022년 356개, 2023년 389개, 2024년 414개, 지난해 말 430개로 증가했다. 지난해 기준 사모운용사의 평균 임직원 수는 14.4명이다. 금감원은 소규모 인력으로 운영되는 운용사의 경우 업무 미숙으로 법규를 위반하거나 투자자 보호에 미흡할 우려가 있다고 설명했다.

서재완 부원장보는 그동안 제재 사례 등을 지속적으로 안내했는데도 유사한 위법행위가 반복되고 있다며 내부통제 최고책임자인 CEO의 관심이 부족한 데 원인이 있다고 지적했다. 최근 책무구조도 시행으로 CEO의 책임이 한층 강화된 만큼 경영진이 직접 내부통제 체계를 살펴보고 정비·강화해야 한다고 당부했다.

[사진=뉴스핌DB]

금감원은 설명회에서 실제 검사 과정에서 적발한 주요 법규 위반 사례도 소개했다. 대표적으로 운용사 임직원이 펀드에 편입할 예정인 교환·전환사채 관련 미공개 정보를 이용해 가족 법인이 수익증권을 취득하도록 한 사례가 제시됐다. 직무상 알게 된 외부 비공개 정보를 정당한 사유 없이 본인이나 제3자의 이익을 위해 이용하는 것은 자본시장법 위반에 해당한다.

투자자나 판매사의 요청을 그대로 받아 펀드를 설정·운용한 사례도 안내했다. 한 운용사는 투자자로부터 다른 펀드에 투자하는 펀드를 만들어 달라는 요청을 받아 그대로 설정·운용했고, 다른 운용사는 판매사의 요청에 따라 해외 특수목적법인(SPV) 대출채권에 투자하는 펀드를 운용했다. 자본시장법 시행령은 투자자나 판매사와의 이면계약 등에 따라 명령·지시·요청을 받아 펀드를 운용하는 행위를 금지하고 있다.

내부통제 인력과 관련한 위반 사례도 공유됐다. 준법감시인을 선임하지 않거나 준법감시인이 펀드 자산 가치평가와 운용지시서 작성 등 자산운용 업무를 함께 담당한 사례, 준법감시인에게 별도의 성과급 지급·평가기준을 마련하지 않은 사례 등이 포함됐다.

임직원이 본인 계산으로 상장주식을 거래하면서 다른 사람 명의의 계좌를 이용하고 매매명세와 계좌 개설 사실을 회사에 신고하지 않은 사례도 있었다. 자본시장법은 금융회사 임직원이 금융투자상품을 매매할 경우 본인 명의의 한 계좌를 이용하고 매매명세를 회사에 통지하도록 규정하고 있다.

금융투자협회는 사모운용사의 컴플라이언스와 내부통제, 운용지원 역량을 높이기 위한 교육 프로그램을 소개했다. 교육 과정은 ▲사모운용사 준법감시인 양성과정 ▲내부통제·리스크관리 실무 심화 ▲위험관리책임자 리스크관리 실무 ▲컴플라이언스·운용지원·펀드세무회계 등을 다루는 백오피스 실무 과정 등으로 구성된다.

금감원은 앞으로도 CEO 설명회와 준법감시인 워크숍 등을 통해 사모운용사와 소통할 계획이다. 금융투자협회도 사모운용사를 대상으로 법규와 내부통제 관련 교육 프로그램을 강화하고 실무 중심으로 운영할 예정이다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
사진
"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동