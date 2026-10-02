전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

파생결합 잔액 96.7조원…3년 만에 최고

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 파생결합증권·사채 잔액이 96조7000억원으로 늘었다.
  • 상반기 발행액은 42조9000억원, 상환액은 41조7000억원이었다.
  • 금감원은 원금손실과 발행사 부도 위험을 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 발행 42.9조원, 전년비 26.2% 증가
원금지급형 수요 늘며 ELB·DLB 잔액 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 투자 수요 증가에 힘입어 파생결합증권과 파생결합사채 발행 잔액이 96조7000억원으로 늘었다. 2023년 6월 말 96조3000억원 이후 3년 만에 가장 높은 수준이다.

2일 금융감독원이 발표한 '2026년 상반기 파생결합증권·사채 발행·운용현황'에 따르면 지난 6월 말 파생결합증권과 파생결합사채 잔액은 96조7000억원으로 지난해 6월 말보다 9조5000억원(10.9%) 증가했다. 지난해 말 95조1000억원과 비교해서도 1조6000억원 늘었다.

잔액 증가는 주로 파생결합사채가 이끌었다. 주가연계사채(ELB)와 기타파생결합사채(DLB)를 포함한 파생결합사채 잔액은 79조1000억원으로 지난해 6월 말 69조4000억원보다 9조7000억원(14.0%) 증가했다. 원금지급형 상품에 대한 수요가 늘면서 ELB 잔액은 46조1000억원, DLB는 33조원으로 각각 4조2000억원, 5조4000억원 늘었다.

반면 주가연계증권(ELS)과 기타파생결합증권(DLS)을 합친 파생결합증권 잔액은 17조6000억원으로 전년 동기보다 1000억원(0.6%) 감소했다. ELS 잔액은 11조8000억원으로 1000억원 늘었지만 DLS는 5조8000억원으로 2000억원 줄었다.

[사진=뉴스핌DB]

상반기 전체 발행액은 42조9000억원으로 지난해 같은 기간보다 8조9000억원(26.2%) 증가했다. 파생결합증권 발행액은 14조3000억원으로 2조5000억원(21.2%) 늘었고, 파생결합사채는 28조6000억원으로 6조4000억원(28.8%) 증가했다.

상환액도 크게 늘었다. 상반기 상환액은 41조7000억원으로 전년 동기 대비 13조4000억원(47.3%) 증가했다. 국내외 증시 상승에 따른 파생결합증권 조기상환과 파생결합사채 만기상환 증가가 영향을 미쳤다. 파생결합증권 상환액은 14조5000억원, 파생결합사채는 27조2000억원으로 각각 42.2%, 50.3% 늘었다.

ELS 발행액은 12조1000억원으로 전년 동기보다 2조원 증가했다. 기초자산별로는 지수형이 8조1000억원으로 가장 많았고 종목형 3조원, 혼합형 1조원 순이었다. 국내 증시 상승 영향으로 코스피200을 기초자산으로 사용한 지수·혼합형 ELS 비중은 지난해 상반기 70.9%에서 올해 상반기 84.6%로 높아졌다.

종목형 ELS에서는 삼성전자 1조3000억원, 테슬라 1조2000억원, SK하이닉스 1조1000억원, 팔란티어 9000억원 등이 주요 기초자산으로 활용됐다. 파생결합사채 가운데 ELB는 종목형 발행이 10조7000억원으로 가장 많았고, DLB는 금리 연계 상품이 12조2000억원을 차지했다.

상반기 조기 또는 만기 상환된 파생결합증권의 연환산 투자수익률은 6.8%, 파생결합사채는 3.6%였다. 상품별로는 ELS가 7.8%로 전년 동기보다 0.5%포인트 상승했고 DLS는 2.0%로 1.7%p 하락했다. ELB와 DLB의 수익률은 각각 3.6%였다.

금감원은 파생결합증권의 경우 원금 손실이 발생할 수 있고 낙인(Knock-In)형 상품은 기초자산 가격이 일정 수준 이하로 떨어지면 원금 전액 손실 가능성이 있다고 당부했다. 파생결합사채도 원금지급형으로 분류되지만 예금자보호 대상이 아니어서 발행 증권사가 파산하면 원금과 이자를 돌려받지 못할 수 있다. 금감원은 관련 발행 현황과 리스크 요인을 모니터링하고 금융회사의 투자자 위험고지를 점검할 예정이다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
개천절 연휴 서울 곳곳 집회·마라톤·축제 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 개천절 연휴 서울 곳곳에서 대규모 집회와 마라톤대회, 축제가 잇따라 열리면서 교통 혼잡이 예상된다. 2일 경찰에 따르면 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 개천절인 오는 3일 오후 1시부터 세종대로 동화면세점∼대한문 일대에서 집회를 연다. 오후 4시부터는 새문안로와 자하문로를 거쳐 신교사거리까지 행진한다. 우리공화당도 숭례문 일대에서 집회를 연 뒤 종로3가 방향으로 행진할 예정이다. 3일 오후 서울 종로구 광화문 인근에서 자유대학 주최로 개천절 반중 집회가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 국민의힘은 오후 3시 숭례문∼시청역 구간에서 '민생회복·안보수호 국민행동대회'를 연다. 국민의힘이 서울 도심에서 대규모 장외집회에 나서는 것은 지난해 9월 28일 대한문 앞 집회 이후 약 1년 만이다. 시민단체 모임인 촛불행동이 오후 5시 지하철 2호선 서초역 8번 출구 인근에서 '내란청산 국민주권실현 210차 촛불대행진'을 개최한다. 개천절 연휴에는 도로를 통제하는 지역축제도 열린다. 강남권에서는 오는 3∼5일 도산대로를 중심으로 '2026 강남페스티벌'이 열린다. 이에 따라 도산공원사거리∼학동사거리 약 500m 구간은 3일 0시부터 5일 오전 5시까지 양방향 모든 차로가 통제된다. 연휴 기간 마라톤대회도 도심 곳곳에서 잇따라 열린다. 여의도에서는 일요일인 오는 4일 오전 '2026 런 유어 웨이 서울 10K 레이스'가 열린다. 여의도공원을 출발해 서강대교로 한강을 건너 돌아오는 코스다. 이에 따라 여의도 일대와 서강대교 일부, 지하철 6호선 광흥창역 부근 곳곳에서 교통이 통제된다.  서울 광화문광장에서 열린 한 마라톤대회에서 참가자들이 달리는 모습 [사진=뉴스핌DB] 같은 날 강남구 삼성1동 주민센터 앞 봉은사로 일대에서는 '제23회 강남국제평화마라톤대회'가 개최된다. 강남구는 행사장 설치와 철거를 위해 5일 0시부터 오후 6시까지 코엑스사거리∼구서울의료원사거리 약 500m 구간의 차량 통행을 제한한다. 경찰은 연휴 집회·행사장 주변 교통관리를 위해 도심권에 교통경찰 등 209명, 강남권에 753명을 배치한다. 가변차로 운영과 차량 우회 안내 등을 통해 교통 혼잡에 따른 시민 불편을 줄일 계획이다. 경찰은 가급적 지하철을 이용하고 차량 이용 시 교통정보를 미리 확인해 달라고 당부했다. 자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보센터 홈페이지와 교통정보 안내 전화(02-700-5000) 등에서 확인할 수 있다. jason14@newspim.com 2026-10-02 13:50
사진
신한 이어 국민은행서도 고객 정보유출 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행에 이어 KB국민은행에서도 고객 정보 유출 사고가 발생했다.  2일 금융권에 따르면 KB국민은행 일부 고객의 정보가 외부로 유출된 것으로 확인됐다. 현재까지 파악된 정보 유출 대상은 100여명 규모다. [사진= 뉴스핌DB] 금융당국과 KB국민은행은 현재 정보가 유출된 경위와 구체적인 유출 항목을 확인하고 있다. 확인된 인원 외에 추가 피해가 있는지도 함께 점검 중이다. 앞서 신한은행에서는 지난 1일 외부 비인가자가 인증 절차를 우회해 일부 서비스에 접근하면서 약 2만5000명의 고객 개인·신용정보가 유출되는 사고가 발생했다. 유출 정보에는 고객명과 전화번호, 연소득, 대출 산출한도 등이 포함됐으며 일부 고객의 주민등록번호도 유출된 것으로 파악됐다. 하루 사이 주요 시중은행 두 곳에서 잇따라 고객 정보 유출 사고가 발생하면서 금융권의 개인정보 보호 및 내부통제 체계에 대한 우려도 커질 전망이다. romeok@newspim.com 2026-10-02 11:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동