디스플레이 업계 "세제 혜택·인프라 지원 필요"

AI 핵심 요약beta
- 한국디스플레이산업협회가 1일 국회서 정책 토론회를 열었다.
- 국내 디스플레이 업계가 세제 혜택과 인프라 지원을 요청했다.
- 정부·국회는 AI 전환과 핵심기술 보호를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 중국의 기술 추격 속 초격차를 지키기 위한 디스플레이 산업계가 정책 토론회를 개최했다. 국내 디스플레이 대표 기업들이 과감한 세제 혜택과 인프라 지원을 요청했다.
한국디스플레이산업협회가 1일 서울 영등포구 국회의원회관에서 디스플레이 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 토론회를 열었다. 디스플레이 생산 지역구 국회의원인 박정(파주을), 이재관(천안을), 전은수(아산을) 의원과 산업통상부 최우혁 첨단산업정책관, 학계·업계 전문가들이 참석한 가운데 '산업안보가 된 디스플레이, AI로 이끄는 초격차'를 주제로 진행됐다.
협회는 중국이 디스플레이 기업을 군사 기업으로 분류하는 등 디스플레이가 산업 안보 자산으로 부상하고 있으며, 경쟁 패러다임이 가격·기술 경쟁에서 제조 인공지능(AI) 기반의 생산성 효율과 속도 경쟁으로 확산되고 있다고 진단했다.
박정 의원은 "디스플레이는 첨단산업 경쟁력과 국가 경제안보를 좌우하는 자산으로 부상했다"며 "AI를 접목한 제조공정 혁신과 수율 개선으로 원가 경쟁력을 확보하는 것이 시급한 상황에서 국회 차원의 입법·정책 지원에 앞장서겠다"고 밝혔다.
이재관 의원은 "LCD에 이어 OLED 시장까지 거센 추격을 받는 상황에서 핵심 기술과 생산 기반을 지키기 위한 대응이 중요하다"며 천안·아산의 디스플레이와 반도체 후공정 특화단지 연계를 통한 지역 성장 동력 창출을 강조했다.
전은수 의원은 "디스플레이는 군 지휘체계와 항공 관제 등 안보와 직결된 전략 자산"이라며 "생산 기반과 핵심 소재 공급망 안정성 확보가 시급하다"고 말했다.
정부 측 패널로 나선 최우혁 첨단산업정책관은 "세계 최초 8.6세대 IT OLED 투자 및 양산에 성공했지만 결코 안주할 수 없는 엄중한 시점"이라며 "정부는 방산, 모빌리티, 휴머노이드 등 융복합 신시장 개척으로 시장을 확대하고, 국가핵심기술 보호와 맞춤형 인재 양성을 아우르는 산업 발전 전략을 수립해 나가겠다"고 말했다.
국내 디스플레이 업계 양대 기업은 세제 혜택과 인프라 지원을 건의했다. 허철 삼성디스플레이 부사장은 "국가전략기술 세액공제 이월기간 연장 및 일몰기한 폐지, 전력·용수 등 인프라 적기 지원이 필요하다"고 요청했다.
이한구 LG디스플레이 그룹장은 "전사적 AI 전환이 결실을 맺으려면 투자 당해 연도에 실질적 혜택을 주는 투자세액공제 '직접환급제' 도입과 접경지역 특수성을 감안한 지방우대지수 개선이 필수적"이라고 밝혔다.
이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 "자동차·로봇·XR·국방 등 다양한 첨단산업과 결합하는 AI 시대의 새로운 시장을 선점해 OLED 이후의 성장동력을 확보해야 한다"며 "초격차 기술을 확보하고 우리 생태계를 지켜내는 것은 곧 국가 미래 경쟁력과 안보를 지키는 일"이라며 국회와 정부, 기업, 연구기관이 체계적인 육성 전략을 마련해 달라고 당부했다.
raul1649@newspim.com