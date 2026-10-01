관람객이 색 채우는 정원… 설화수, CJ 헨드리와 참여형 전시

AI 핵심 요약beta
- 설화수가 1일부터 8일까지 성수동서 전시를 열었다
- CJ 헨드리와 협업한 참여형 전시 시크릿 가든이다
- 자음생크림 60주년 캠페인 핵심 가치를 체험하게 했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 뷰티 브랜드 설화수가 글로벌 아티스트 CJ 헨드리와 협업한 참여형 전시 '시크릿 가든'을 1일부터 8일까지 서울 성수동 어브 스튜디오에서 연다. 자음생크림 60주년 캠페인 'Beauty Crafted in Time'의 일환이다.
전시는 서울 북촌 설화수 플래그십 스토어의 숨겨진 정원에서 영감을 받아 순백의 꽃과 나무, 대형 오브제로 공간을 꾸몄다. 관람객이 직접 색을 더할수록 정원이 새로운 모습으로 변하는 방식으로, 60년간 이어온 인삼 연구와 장인 정신, 시간의 축적으로 완성되는 아름다움의 가치를 CJ 헨드리의 시선으로 재해석했다. 관람객을 감상자가 아닌 작품의 완성자로 참여시키는 그의 작업 방식을 통해 캠페인 메시지를 직관적으로 전달한다.
이 전시는 지난 9월 뉴욕 브랜트 파운데이션에서 먼저 공개됐다. 순백으로 시작한 정원은 관람객이 더한 색과 흔적으로 채워져 하나의 거대한 공동 창작물이 됐다. 서울 전시는 뉴욕에 이은 글로벌 프로젝트의 두 번째 무대다.
개막에 앞선 9월 30일 미디어데이에는 설화수 글로벌 앰버서더 임윤아 등이 참석해 전시를 관람했다.
설화수 관계자는 "이번 전시는 60주년을 맞이한 자음생크림의 핵심 가치를 고객들이 직접 경험할 수 있도록 기획한 프로젝트"라며 "관람객 한 사람 한 사람의 참여로 완성되는 시크릿 가든을 통해 시간과 경험이 만들어내는 아름다움의 의미를 느껴보길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com