현대차·기아, 서울서 레벨4 자율주행 버스 실증…상용화 기반 구축

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 1일 서울시와 레벨4 자율주행버스 MOU를 체결했다.
- 자율주행용 버스와 전용 관제 플랫폼을 개발해 상용화 기반을 마련했다.
- 서울시는 정책·데이터를 지원하고 조합은 차량 전환을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 서울에서 레벨4 자율주행 시내버스 실증에 나선다. 자율주행에 특화된 버스와 전용 관제 플랫폼을 개발해 상용화 기반을 구축한다.
현대차·기아는 1일 서울시, 서울시버스운송사업조합과 '레벨4 자율주행 시내버스 상용화 및 산업 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
현대차·기아는 자율주행 시스템 탑재와 연동에 최적화된 버스를 개발·공급한다. 차량에는 표준화된 센서 구성과 이중화 부품을 적용해 자율주행 개발사의 기술 검증과 데이터 수집을 지원한다.
실시간 운행과 비상상황, 차내 위험상황 등을 관리할 수 있는 자율주행 버스 전용 관제 플랫폼도 구축한다. 서울시는 관련 정책·제도와 AI 학습 데이터 공유 등을 지원하고 버스운송사업조합은 운수사의 차량 전환과 인력·인프라 확보에 협력한다.
현대차·기아는 지난 9월 서울시 자율주행자동차 운송플랫폼 민간사업자로 선정됐으며 모빌리티 플랫폼 '셔클'을 자율주행 택시와 새벽동행버스 등에 활용할 계획이다.
chanw@newspim.com