무신사 '솔드아웃' 접고 '무신사 유즈드'로 리커머스 재편

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 1일 솔드아웃을 12월 31일 종료한다고 밝혔다.
- 패션 리커머스 기능은 무신사 유즈드로 전면 통합했다.
- C2C 축소 속 순환경제 맞춰 리커머스에 집중했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 한정판 거래 플랫폼 '솔드아웃' 서비스를 12월 31일 공식 종료한다고 1일 밝혔다. 솔드아웃이 맡아온 패션 리커머스 기능은 '무신사 유즈드'로 전면 통합한다.
무신사는 한정판 상품의 개인간거래(C2C) 규모가 줄어드는 가운데 한정판 리셀 대신 패션 순환 생태계에 기여할 수 있는 리커머스에 집중하기로 했다. 지난해에는 솔드아웃 운영 자회사 에스엘디티를 흡수합병했다. 솔드아웃의 C2C 운영 노하우를 유즈드에 이식해 국내 디자이너 브랜드부터 해외 브랜드 한정판까지 아우르는 플랫폼을 구축한다는 계획이다.
솔드아웃 운영 구성원은 플랫폼과 리커머스 조직으로 고용 유지를 검토하며, 서비스 종료 이후에도 고객과 파트너사 응대를 이어간다.
무신사 관계자는 "지난해 8월 론칭한 '무신사 유즈드'가 최근 급성장함에 따라 중고 상품을 통한 새로운 가치 창출이라는 순환경제 트렌드에도 부합하는 전략적 결정"이라며 "리커머스 영역에서의 선택과 집중을 통해 지속 성장을 도모할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com