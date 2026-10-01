하나금융, 발달장애 예술가 조태성 개인전 '하나에서 만나ZOO' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 1일 하트원서 조태성 개인전을 열었다.
- 전시는 13일까지 회화·미디어아트 40여 점을 선보인다.
- 하나금융은 장애예술인 전시·굿즈로 진출을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 1일 서울 중구 을지로 복합문화공간 H.art1(하트원)에서 발달장애 예술가 조태성 작가의 개인전 '하나에서 만나ZOO' 오프닝 행사를 개최했다고 밝혔다.
이번 전시는 발달장애 예술가의 창작 활동을 독려하고 작품 선보일 기회를 제공하기 위해 마련됐으며, 오는 13일까지 회화와 미디어아트 등 총 40여 점을 전시한다.
조태성 작가는 하나금융그룹이 2022년부터 진행해 온 미술 공모전 '하나 아트버스'에서 2022년 우수상, 2023년 최우수상, 2024년 입선에 이어 2025년 대상을 수상했다.
하나금융그룹은 하나 아트버스 수상작을 활용해 콜라보레이션 굿즈 제작, 기획 전시, 임직원 봉사활동 등을 연계하며 장애예술인의 사회 진출을 지원하고 있다.
이번 전시에서는 동물을 주요 소재로 한 조태성 작가의 작품을 선보인다. 문자와 동물 형상을 결합한 '글자 그림'과 함께 강렬한 채색과 붓질이 돋보이는 회화 등이 전시된다.
오프닝 행사는 발달장애 예술인의 미술시장 진출 방안을 모색하는 발제를 시작으로 작가 토크, 도슨트 투어, 현장 라이브 드로잉 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.
이은형 하나금융그룹 부회장은 "조태성 작가의 예술 세계를 공유하고 발달장애 예술인의 가능성과 가치를 재발견하는 계기가 되길 바란다"며 "예술을 매개로 장애에 대한 편견을 낮추고 다양성을 존중하는 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.
조태성 작가는 "하나 아트버스를 통해 성장해 개인전을 개최하게 됐다"며 "편하게 작품을 감상하길 기대한다"고 전했다.
한편 조태성 작가는 하나은행이 2023년부터 장애인 미술가를 발굴해 일자리를 지원하는 '하나 아트크루' 단원으로 활동하고 있다. 하나 아트크루는 장애인 예술가에게 전용 예술 직무를 제공하고 전시 기회를 마련하는 지원 프로그램이다.
eoyn2@newspim.com