구교환·이옥섭 감독, 이미 부부였다…2022년 혼인신고

AI 핵심 요약beta
- 배우 구교환과 이옥섭 감독이 2022년 혼인신고했다
- 두 사람은 2013년부터 교제하며 2020년 열애를 공개했다
- 구교환과 이옥섭은 결혼식 없이 함께 작품 활동을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 구교환과 이옥섭 감독이 2022년 혼인신고를 하고 법적 부부가 된 사실이 뒤늦게 알려졌다.
구교환의 소속사 나무엑터스는 "구교환 배우와 이옥섭 감독은 오랜 시간 연인으로 서로를 믿고 의지해 왔으며, 지난 2022년 혼인신고를 하고 부부의 연을 맺었다"고 밝혔다.
이어 "두 사람은 서로의 가장 가까운 동료이자 가족으로서 변함없이 곁을 지키며 함께해 오고 있다"며 "늘 서로에게 든든한 힘이 되어온 두 사람의 앞날에 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다"고 전했다.
또 "앞으로도 구교환 배우와 이옥섭 감독은 각자의 자리에서 좋은 작품으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.
두 사람은 혼인신고 후 별도의 결혼식을 올리지는 않았다. 현재로서도 결혼식을 진행할 계획은 없는 것으로 전해졌다.
구교환과 이옥섭 감독은 2013년부터 교제해 왔으며, 2020년 공개적으로 열애 사실을 알렸다. 이후 2022년 혼인신고를 하며 부부가 됐지만, 이 같은 사실은 4년이 지난 이날 처음 알려졌다.
두 사람은 연인 관계를 넘어 영화계 동료로도 오랜 시간 호흡을 맞춰왔다. '4학년 보경이'를 시작으로 '오늘영화', '연애다큐', '방과 후 티타임 리턴즈', '플라이 투 더 스카이', '걸스온탑', '세마리', '메기' 등 다양한 작품을 함께하며 서로의 든든한 지원군으로 활동해왔다.
한편 구교환은 지난달 30일 개봉한 영화 '부활남: 더 레드'에서 석환 역을 맡아 관객들과 만나고 있다.
moonddo00@newspim.com