효성티앤씨, '리젠 아스킨' 러닝티셔츠로 1.5만 러너 만난다

AI 핵심 요약beta
- 효성티앤씨가 1일 리젠 아스킨 러닝티를 선보였다.
- 효성티앤씨는 3일 SMTOWN RUN CLUB 26에 스폰서로 참여했다.
- 1만5000명 참가자들이 기능성 티셔츠를 체험한다.
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냉감·흡한속건 기능성 섬유 적용…자원순환 캠페인도
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성티앤씨가 리사이클 기능성 폴리에스터 섬유 '리젠 아스킨(regen™ ASKIN)'을 적용한 러닝 티셔츠를 선보이며 소비자 접점 확대에 나선다.
효성티앤씨는 오는 3일 인천 영종도 왕산마리나항에서 열리는 'SMTOWN RUN CLUB 26'에 공식 의류 스폰서로 참여한다고 1일 밝혔다.
이번 행사에는 약 1만5000명의 러너가 참가한다. 공식 러닝 티셔츠에는 효성티앤씨의 리사이클 기능성 폴리에스터 섬유 리젠 아스킨이 적용됐다.
리젠 아스킨은 냉감 효과와 흡한속건, 자외선(UV) 차단, 비침 방지 등의 기능을 갖춘 섬유다. 참가자들은 해당 소재가 적용된 티셔츠를 입고 10㎞ 코스를 달리며 실제 러닝 환경에서 기능성을 체험하게 된다.
효성티앤씨는 이번 협업을 통해 섬유 개발에서 원단과 봉제, 완제품 제작까지 이어지는 밸류체인을 실제 소비자 제품으로 구현했다. 기존 기업간거래(B2B) 중심 소재 사업에서 나아가 최종 소비자와의 접점을 확대한다는 전략이다.
행사 현장에는 효성티앤씨의 섬유 기술과 브랜드를 소개하는 체험 부스도 운영한다. 섬유가 실제 제품으로 만들어지는 과정을 체험할 수 있는 프로그램을 마련하고, 행사장 곳곳에는 '리젠 되돌림 캠페인' 폐페트병 수거함을 설치해 자원순환 참여를 유도할 예정이다.
효성티앤씨 임직원들은 행사에 앞서 러닝 인플루언서 스톤(262WAVE)과 여의도 한강공원 등에서 공식 티셔츠의 착용감과 기능성을 점검하는 필드 테스트도 진행했다.
'SMTOWN RUN CLUB 26'에는 샤이니 민호, 동방신기 최강창민, 소녀시대 유리, EXO 수호, WayV, 배우 조준영 등 SM엔터테인먼트 소속 아티스트들이 러너로 참여한다. 레이스 종료 후에는 WayV와 샤이니 민호, Hearts2Hearts의 공연도 예정돼 있다.
이창황 효성티앤씨 대표이사는 "이번 행사는 리젠 아스킨의 기능성을 직접 체감할 수 있는 자리"라며 "앞으로도 섬유 기술을 제품 및 고객 경험과 연결해 다양한 라이프스타일 영역에서 소비자 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com