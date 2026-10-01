연천군시설관리공단, 관광 진흥 유공 문체부 장관 표창

AI 핵심 요약beta
- 연천군시설관리공단이 30일 관광의 날 기념식서 장관 표창을 받았다.
- 관광사업으로 체류형 관광모델을 운영해 방문객과 소비를 늘렸다.
- 무장애 관광과 지역상생 사업으로 지속가능한 관광을 추진했다.
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군시설관리공단은 지난달 30일 문화체육관광부가 주최한 제53회 관광의 날 기념식에서 관광 진흥 유공으로 문화체육관광부 장관 표창을 받았다고 1일 밝혔다.
공단에 따르면 이번 수상은 인구감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위해 공단의 핵심 사업인 관광을 적극 활용하고 연천군의 지역 특성에 맞는 관광사업을 추진해 온 성과를 인정받은 결과다.
공단은 한탄강관광지와 세계캠핑체험존, 재인폭포오토캠핑장 등 주요 관광시설을 기반으로 체류형 관광모델을 운영해 외부 방문객 유입과 지역 내 소비 확대를 이끌어 왔다. 특히 기업과 연계한 캠핑 프로그램을 비롯해 지역의 역사·문화·자연자원을 활용한 관광 콘텐츠를 발굴하고 관광객의 방문이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 다양한 사업을 추진했다.
또한 관광 트렌드 변화에 대응한 신규 콘텐츠 개발과 지역 농가·업체의 판로 확대 지원에도 나서며 관광사업과 지역경제 간 연계를 강화했다. 공단은 관광을 단순한 시설 운영을 넘어 지역 활력을 높이고 지속가능한 발전을 이끄는 수단으로 활용 했다는 점에서 의미가 있다고 평가했다.
공단은 관광 취약계층을 위한 무장애 관광환경 조성과 고객 맞춤형 서비스 개선도 추진했다. 열린 관광지 조성, 무장애 캐러밴 도입, 이용 편의시설 개선 등을 통해 누구나 편리하고 안전하게 관광을 즐길 수 있는 기반을 마련했다.
이와 함께 지역사회와 연계한 환경정화 활동과 자원순환 캠페인, 취약계층 숙박 지원 등 공공기관으로서의 사회적 책임을 실천하며 지역과 상생하는 지속가능한 관광모델 구축에도 힘쓰고 있다.
송승원 연천군시설관리공단 이사장은 "이번 수상은 지역의 인구감소와 경제적 어려움 등 현안을 해결하기 위해 공단이 가진 관광사업의 강점을 활용하고 지역에 실질적으로 도움이 되는 방안을 꾸준히 고민해 온 결과"라며 "앞으로도 연천의 관광자원을 활용한 차별화된 사업을 발굴하고 관광을 통해 지역에 활력을 더하며 군민과 함께 성장하는 공단이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com