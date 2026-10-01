'현실판 참교육' 될까…전남광주도 교육활동보호담당관 신설

AI 핵심 요약beta
- 광주전남통합특별시교육청이 1일 교육활동보호담당관을 신설했다.
- 담당관은 현장지원팀·현장대응팀·교권보호관으로 꾸렸다.
- 전남 동부·서부에 센터를 두고 교권 보호를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 교육감 직속으로 '교육활동보호담당관'을 신설한다.
박철영 시교육청 학교교육국장은 1일 광주청사 브리핑룸에서 간담회를 열고 교권 보호 방안을 발표했다.
교육활동보호담당관은 현장지원팀·현장대응팀·교권보호관 등으로 구성되며 내년 3월 광주청사에서 운영될 것으로 보인다.
현장지원팀은 정책 수립·실태조사·교육활동 보호 시스템 개발 등을 맡고 현장대응팀은 교육활동 침해 사안·아동학대 피신고사안·악성민원 현장 대응·예방교육 등의 업무를 수행한다.
교권보호관은 민원 대응·법률·상담 등 외부 전문가를 채용해 교권 침해 사안이 발생하면 현장 조사 및 상담을 지원한다.
전남 동부권과 서부권에는 교육활동 침해 예방·법률 지원·교원 심리상담·복귀 지원 등을 1대 1 맞춤형으로 지원하는 교육활동보호센터를 설치한다.
교육감실에는 '교육활동 보호 현장 ON' 상황판을 설치해 정책 추진 현황을 실시간으로 관리하며 교내 갈등 조정 및 화해 중재를 위한 전문위원회 '화해중재단'도 운영한다.
김대중 교육감은 "교원이 안심하고 가르칠 수 있는 환경은 학생의 배움과 성장을 위한 기본 토대"라며 "교육활동 침해가 발생했을 때 교원 개인이 홀로 감당하지 않도록 교육청이 현장에서 신속하고 책임 있게 대응하고, 예방부터 회복까지 적극 지원하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com