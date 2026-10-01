민주당 세종시당, 박성준 정책실장·김성현 조직부장 임명

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 세종시당이 1일 박성준 정책실장과 김성현 조직부장을 임명했다.
- 세종시당은 정책 현안 대응과 당원·시민 소통 강화를 위한 조직 정비에 나섰다.
- 이강진 위원장은 실무체계를 갖춰 세종 발전을 뒷받침하겠다고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 더불어민주당 세종시당이 정책실장과 조직부장을 새로 임명하며 사무처 조직 정비에 나섰다.
1일 세종시당에 따르면 박성준 정책실장과 김성현 조직부장을 임명하고 정책 현안 대응과 당원·시민 소통을 위한 실무 조직을 강화했다.
박 신임 정책실장은 국민대 정보시스템학과를 졸업했으며 세종시교육청에서 정책·민원 업무와 비서실 업무 등을 담당했다. 선거캠프에서 사무장과 선거 실무를 맡은 경험도 있다. 앞으로 시당의 정책 현안 발굴과 기획, 지역 현안 대응 등의 업무를 담당한다.
김 신임 조직부장은 고려대 세종캠퍼스 융합사회학과를 졸업하고 같은 대학 정책대학원 정책학과를 수료했다. 소상공인연합회 세종지회 지역팀장 등을 지냈으며, 시당 조직 관리와 당원 소통, 지역 조직 활성화 등을 맡는다.
세종시당은 이번 인선을 계기로 정책 기능과 현장 조직 역량을 강화하고 당원과 시민과의 소통을 확대한다는 방침이다.
이강진 시당위원장은 "이번 인선을 통해 시당 사무처의 실무 조직체계를 갖추게 됐다"며 "정책으로 시민의 요구에 답하고 현장에서 당원과 시민을 만나며 세종의 발전을 뒷받침하는 시당으로 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com