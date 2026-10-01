대전교육청, 학교 갈등조정 전문가 키운다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 1일 갈등조정 전문가 연수를 열었다.
- 초·중·고 교원 등 25명이 회복적 대화법을 익힌다.
- 학교 갈등을 관계 회복과 공동체 성장으로 풀겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학교 구성원 간 갈등을 대화와 참여로 풀고 관계 회복을 지원할 갈등조정 전문가 양성에 나선다.
1일 시교육청에 따르면 초·중·고 교원과 교육전문직원 25명을 대상으로 '2026학년도 갈등조정 전문가 양성 직무연수'를 운영한다.
이번 연수는 갈등이 발생하기 전에는 학교 구성원 간 촘촘한 관계망을 형성하고, 갈등이 발생한 이후에는 대화와 소통을 통해 관계를 회복할 수 있는 '회복탄력성 있는 학교 공동체' 조성을 목표로 한다.
연수는 입문과정과 심화과정으로 나눠 진행한다. 입문과정은 오는 26일부터 11월 14일까지 총 30시간, 심화과정은 12월 4일부터 19일까지 총 24시간 운영한다.
주요 교육 내용은 관점과 인식의 전환, 갈등조정을 위한 실천적 기술 습득, 안전한 공동체 문화 구축 등이다.
특히 회복적 대화와 질문, 경청, 갈등 상황 의사소통, 회복적 대화모임 운영 방법 등을 실습과 사례 중심으로 익혀 학교 현장에서 즉시 활용할 수 있는 갈등조정 역량을 높인다.
시교육청은 이번 연수를 통해 교원들이 갈등을 단순히 해결해야 할 문제로만 바라보지 않고, 구성원 간 대화와 참여를 통해 관계를 회복하고 공동체의 성장으로 이어갈 수 있는 실천 역량을 갖추도록 지원할 계획이다.
김남규 미래생활교육과장은 "갈등을 예방하는 촘촘한 관계망과 갈등 이후 관계를 회복하는 힘은 건강한 학교 공동체를 만드는 중요한 기반"이라며 "학교 구성원이 서로 존중하며 갈등을 함께 풀어가는 회복적 학교문화가 현장에 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com