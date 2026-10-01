축구 전설 호날두, 포르투갈 대표팀 캠프 이탈…"때 되면 진실 말하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 호날두는 1일 대표팀 훈련 캠프를 떠났다.
- 제주스 감독의 덴마크전 선발 제외 발표 직후였다.
- 호날두는 언젠가 이유를 직접 밝히겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 살아있는 축구 전설 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 포르투갈 축구대표팀 훈련 캠프를 떠났다. 조르즈 제주스 대표팀 감독이 덴마크전에서 호날두를 선발로 기용하지 않겠다고 밝힌 지 불과 몇 시간 만이다.
호날두는 1일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대표팀 감독의 기자회견 이후, 그리고 포르투갈축구협회 회장과 대화를 나눈 뒤 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다"고 밝혔다.
이어 "때가 되면 제가 대표팀을 왜 떠나게 됐는지에 대해 모든 포르투갈 국민에게 진실을 말씀드리겠다. 저는 그동안 항상 대표팀에 헌신해왔다"며 "이제는 포르투갈과 대표팀 모든 동료에게 행운이 있기를 바란다"고 덧붙였다.
포르투갈은 2일 오전 덴마크 코펜하겐 파르켄 스타디움에서 덴마크와 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 4조 3차전 원정 경기를 치른다.
AP통신 등에 따르면 제주스 감독은 경기 전 기자회견에서 호날두 대신 곤살루 하무스를 기용할 예정이라고 밝혔다. 제주스 감독은 모든 선수가 출전 여부에 대한 최종 결정권이 감독에게 있다는 점을 알고 있다면서 호날두 역시 자신의 결정을 받아들이겠다는 뜻을 전했다고 설명했다.
제주스 감독은 "규칙은 모든 선수에게 똑같이 적용된다"며 계획대로라면 덴마크전 최전방 공격수로 곤살루 하무스를 선발 기용할 방침이라고 밝혔다. 이어 "어느 시점에 호날두가 필요하다면 그를 투입할 것이다. 필요하지 않다면 뛰지 않을 것"이라고 덧붙였다.
최근 호날두의 출전 시간이 줄어들면서 제주스 감독과의 갈등설도 불거졌다. 호날두는 지난달 25일 웨일스와의 UNL 첫 경기에서 선발 출전해 67분을 소화하며 포르투갈의 1-0 승리에 힘을 보탰다.
그러나 사흘 뒤 노르웨이와의 2차전에서는 교체 명단에 포함되고도 출전하지 않았다. 포르투갈은 2-1로 승리했다. 이 경기 후 원정 응원을 온 자국 팬들에게 인사하러 간 동료들과 달리 호날두는 곧바로 라커룸으로 향했다. 이후 팀 훈련에도 모습을 드러내지 않으면서 갈등설이 확산했다.
제주스 감독은 이를 부인했다. 지난 7월 포르투갈 대표팀 지휘봉을 잡기 전 사우디아라비아 리그 알 나스르에서 약 1년 동안 호날두를 지도했던 제주스 감독은 "마치 우리 사이에 문제가 있었던 것처럼 보이지만 실제로는 아무런 문제가 없었다"고 말했다.
호날두의 훈련 불참에 대해서도 유연성과 근력 강화를 위한 개별 훈련을 진행했을 뿐이라고 설명했다. 하지만 호날두는 이후 진행된 팀 훈련에도 동료들과 함께 그라운드에 모습을 드러내지 않았고, 포르투갈 현지 언론은 호날두가 스태프 2명과 파르켄 스타디움을 떠나는 모습을 공개하기도 했다.
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 자신의 마지막 월드컵이라고 밝혔던 호날두는 대표팀 은퇴 여부에는 확답하지 않은 채 9~10월 UNL 4연전을 치르는 포르투갈 대표팀 명단에 이름을 올렸다.
호날두는 현재 대표팀에서 146골, 클럽 무대에서 833골을 기록해 공식전 통산 979골을 넣었다. 1000골까지 21골을 남겨두고 있다.
football1229@newspim.com