이종석, '재혼 황후' 하인리로 변신…다정함부터 카리스마까지

AI 핵심 요약beta
- 배우 이종석이 1일 재혼 황후의 하인리로 변신했다.
- 작품은 나비에와 하인리의 재혼을 둘러싼 로맨스다.
- 재혼 황후는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이종석이 '재혼 황후'에서 다채로운 매력의 서왕국 왕자 하인리로 변신한다.
'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.
공개된 스틸은 날카로운 눈빛부터 여유로운 미소까지 서왕국의 왕자 '하인리'가 지닌 여러 얼굴을 담아 주목을 끈다. 얼굴을 가린 채 칼을 쥔 모습으로 카리스마를 드러내는가 하면 신년제 사절단으로 동대제국을 찾아 아름다운 미소와 부드러운 눈빛으로 단숨에 궁 안의 시선을 끌어당긴다. 소문만 무성했던 왕자의 등장은 그 자체로 강렬한 존재감을 발산한다. 쉽게 속내를 짐작할 수 없는 신비로운 표정은 물론 '나비에'를 향한 다정한 눈빛까지 더해지며 하나의 모습으로 정의할 수 없는 '하인리'의 매력을 엿보게 한다.
이종석은 상대에 따라 달라지는 '하인리'의 온도를 섬세하게 표현했다. '나비에' 앞에서는 거침없이 마음을 표현하지만 '소비에슈'와 마주할 때는 냉철한 기세를 드러내며 대비를 만들어냈다. 상대에 따라 달라지는 표정과 눈빛으로 쉽게 읽히지 않는 '하인리'의 속내까지 촘촘히 쌓아 올린 이종석의 연기에 기대가 쏠린다.
조수원 감독은 이종석의 연기에 대해 "그 어디에서도 보여주지 않은 모습이었다. 순간순간의 눈빛들을 잘 표현해줬다"고 밝혀 이종석으로 인해 더욱 깊어지고 풍성해진 캐릭터를 예고했다. 여지나 작가는 "새로운 세상을 '나비에'에게 보여주는 '하인리' 역할을 본인만의 이미지로 굉장히 잘 수행했다"고 전하며, 자신의 감정에 솔직한 '하인리'가 '나비에'에게 어떤 변화를 가져올 지 관심을 고조시킨다.
소문만 무성했던 신비로운 서왕국 왕자의 등장으로 새로운 국면을 맞이할 황실의 로맨스와 네 사람의 관계에 궁금증을 더하는 '재혼 황후'는 오는 11월 4일 오직 디즈니+에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com