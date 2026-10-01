대신증권, 중개형 ISA 혜택 강화…연 7% 특판 RP·최대 100만원 지원금

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 1일 중개형 ISA 고객 혜택을 확대했다.
- 연 7.0% 특판 RP와 국내주식·순입금 지원금을 제공했다.
- 타사 ISA 이전 고객엔 최대 100만원을 지급했다.
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타사 ISA 이전 고객엔 최대 100만원 투자지원금 지급
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연말 절세 시즌을 앞두고 대신증권이 중개형 ISA 고객을 위한 혜택을 확대했다. 연 7% 특판 RP를 판매하고 국내주식 투자와 타사 ISA 이전 고객에게 최대 100만원의 투자지원금을 제공한다.
대신증권은 중개형 ISA 고객을 대상으로 연 7.0%(세전) 금리의 특판 RP를 판매하고 국내주식 거래와 순입금, 타사 이전 고객을 위한 투자지원금 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.
먼저 중개형 ISA 전용 60일물 특판 RP를 오는 12월 31일까지 판매한다. 기존 1인당 500만원이던 매수 한도를 2000만원으로 확대했으며, 한도 소진 시 조기 종료된다.
국내주식 거래 고객을 위한 혜택도 마련했다. 오는 11월 30일까지 중개형 ISA 계좌에서 국내주식을 100만원 이상 순매수하면 1만원, 1000만원 이상 순매수하면 3만원의 투자지원금을 지급한다.
순입금 고객에게도 금액에 따라 투자지원금을 차등 지급한다. 100만원 이상 순입금 시 5000원을 시작으로 500만원 이상 1만원, 1000만원 이상 3만원, 2000만원 이상 5만원, 3000만원 이상 7만원, 5000만원 이상 10만원, 1억원 이상 20만원을 제공한다.
타사 ISA를 대신증권으로 이전하는 고객에게는 더 큰 혜택을 제공한다. 이전 금액이 100만원 이상이면 1만원, 500만원 이상 3만원, 1000만원 이상 6만원, 2000만원 이상 10만원, 3000만원 이상 15만원, 5000만원 이상 30만원, 1억원 이상 60만원, 2억원 이상이면 최대 100만원의 투자지원금을 지급한다.
중개형 ISA는 국내 상장주식과 ETF, 펀드 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있는 절세 계좌다. 계좌 내 손익을 통산한 순이익 기준으로 일반형은 최대 200만원, 서민형은 최대 400만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있고, 초과분에는 9.9% 분리과세가 적용된다.
최근 ISA 가입자가 1000만명을 돌파하면서 증권사들도 특판 상품과 투자지원금 등을 앞세워 고객 유치 경쟁을 강화하는 모습이다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "ISA는 다양한 금융상품을 한 계좌에서 운용하면서 절세 혜택도 받을 수 있다"며 "이번 이벤트를 통해 고객들이 ISA를 보다 폭넓게 활용하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com