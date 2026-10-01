하나증권, 국내 증권사 첫 외화 신종자본증권 발행…3억달러 조달 성공

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 1일 국내 증권사 처음으로 3억달러 외화 신종자본증권을 발행했다.
- 30NC5 조건에 수요 17억달러가 몰렸고 금리는 연 6.50%로 확정했다.
- 조달 자금은 글로벌 IB·기업금융 등 성장사업 확대에 쓸 계획이다.
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글로벌 IB·기업금융 확대…자본적정성도 강화
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증권사 최초로 하나증권이 미 달러화 표시 외화 신종자본증권 발행에 성공했다.
자본으로 인정되는 외화 조달 수단을 확보하면서 자본적정성을 높이는 동시에 글로벌 투자은행(IB)과 기업금융 등 미래 성장사업 확대를 위한 기반을 마련했다.
하나증권은 지난달 30일 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 만기 30년에 발행 후 5년이 지나면 조기상환(콜옵션)할 수 있는 '30NC5'다.
글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'BBB' 등급을 받았으며, 수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 모집액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 몰렸다.
발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정됐다. 최초 제시 금리보다 30bp 낮은 연 6.50%로 확정되며 조달 비용도 낮췄다.
신종자본증권은 회계상 일정 부분 자본으로 인정되는 증권으로, 일반 회사채보다 자본비율 개선 효과가 크다. 금융회사는 이를 통해 재무 건전성을 높이는 동시에 신규 투자와 기업금융 확대를 위한 자본 여력을 확보할 수 있다.
하나증권은 확보한 자금을 글로벌 IB와 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업과 생산적 금융 확대에 활용할 계획이다.
특히 기존 달러채 중심의 외화 조달을 넘어 자본성 외화 조달 수단까지 확보하면서 글로벌 자본시장 내 입지를 한층 강화했다는 평가다.
하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물(Korean Paper) 발행 이후 매년 해외 채권시장에서 자금을 조달하며 글로벌 투자자 기반을 넓혀왔다.
작년에는 중동 사태로 글로벌 금융시장의 불확실성이 커진 상황에서도 국내 증권사 최초로 3억달러 규모의 달러채를 발행했다.
당시 S&P로부터 'A-' 신용등급을 획득했고 모집액의 11배가 넘는 주문을 확보하며 해외 투자자들의 높은 관심을 확인한 바 있다.
하나증권은 이번 발행을 계기로 다양한 상품을 활용한 정례적인 외화 조달 체계를 구축하고 투자자 커뮤니케이션도 확대할 방침이다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 "글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다"며 "국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 다시 한 번 입지를 공고히 다진 만큼 글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com