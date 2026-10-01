경기도 "청년 사진가 발굴·육성 나선다...전문가 연결부터 전시 지원까지"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 10월 청년사진가 성장 프로그램을 시작했다.
- 10월 9일부터 아이포트 2026을 열어 30명과 전문가 15명이 교류한다.
- 우수 작가 6명은 2027년 전시와 제작비를 지원받는다.
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10월 17일부터 청년작가 5인 기획전 '언노운 노운: 평범하고 낯선' 개최
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 역량 있는 청년 사진가를 발굴해 예술계 전문가와 연결하고 작품 제작부터 전시까지 다각도로 지원하는 청년작가 성장 프로그램에 나선다.
경기도는 오는 10월 경기사진센터에서 청년사진가 발굴·교류 프로그램인 'GCP(Gyeonggi Center for Photography) 아이포트(EyePort) 2026'과 청년작가 기획전 '언노운 노운(Unknown Known): 평범하고 낯선'을 순차적으로 연다고 1일 밝혔다.
먼저 10월 9일부터 10일까지 열리는 'GCP 아이포트 2026'에는 경기도 기반 청년작가를 포함한 30명의 작가와 국내 사진·예술 분야 전문가 15명이 참여한다.
청년작가들이 자신의 포트폴리오를 전문가에게 직접 소개하고 피드백을 받는 형식으로 진행되며 선정된 우수 작가 6명에게는 2027년 경기사진센터에서의 전시회 개최 및 작품 제작비가 지원된다.
특히 10월 10일에는 전문가와 작가가 의견을 나누는 리뷰 현장을 일반 관람객에게 공개해 작가의 성장 과정을 공유할 예정이다.
이어 10월 17일부터 내년 2월 중순까지는 청년작가 기획전 '언노운 노운: 평범하고 낯선'이 개최된다. 경기 청년사진가 5명이 참여해 개인, 가족, 공동체, 도시개발 등 일상적이고 익숙한 경기도의 모습을 신선한 시각으로 담아낸 작품들을 선보인다.
최흥락 경기도 문화정책과장은 "청년작가에게 일회성 전시 지원을 넘어 전문가와의 교류를 통해 다음 단계로 도약할 수 있는 지속적인 기회가 중요하다"며 "경기사진센터가 가능성 있는 청년 사진가들을 발굴하고 더 넓은 무대로 연결하는 거점으로 자리매김하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com