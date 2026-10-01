"군인들께 감사"…무신사 '로카 에디션' 육군 장병은 반값

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 1일 육군과 협업한 2번째 에디션을 발매했다
- 국군의 날 맞춰 장병 존중과 감사 메시지를 담았다
- 밀리패스 인증 장병에 최대 50% 할인 쿠폰을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 대한민국 육군과 협업한 두 번째 에디션을 1일 무신사 스토어에서 단독 발매한다. 국군의 날을 맞아 국군 장병에 대한 존중과 감사의 메시지를 담았다.
이번 에디션의 콘셉트는 '오프 듀티, 온 위켄드'다. 지난 6월 첫 에디션에서 인기를 끈 '타이거 메쉬 반소매 티셔츠'와 '패커블 윈드브레이커'는 그래픽과 소재 디테일을 높여 '그래픽 반소매 티셔츠'와 '웜업 자켓'으로 새로 내놨다. 라인업은 가을·겨울 시즌에 맞춘 FW 품목이 중심이다. 하프집업 풀오버 피스테는 전면에 '로카' 로고를, 후면에 '대한민국 육군' 레터링과 달리는 호랑이 네 마리 그래픽을 넣었다. 와플 풀오버 후드 티셔츠와 타이거 스트라이프를 자카드 짜임으로 구현한 그래픽 숏 비니도 나온다.
무신사는 군 장병 전용 앱 '밀리패스'와 제휴해 앱에서 인증을 마친 장병에게 최대 50% 할인 쿠폰을 발급한다.
무신사 관계자는 "국군의 날을 맞아 나라를 위해 헌신하는 장병들에게 감사의 마음을 전하고자 육군과 두 번째 에디션을 준비했다"며 "장병은 물론 밀리터리·유틸리티 패션을 즐기는 고객에게도 새로운 선택지가 되길 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com