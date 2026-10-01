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회생 돕는 캠코 DIP금융…지원기업 6곳 중 1곳 다시 부실

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  • 캠코 지원 회생기업 220곳 중 37곳이 재부실했다
  • 캠코의 DIP 금융 지원액과 연체원금이 급증했다
  • 성과관리 부재 속 추가지원 실효성 점검이 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지원액 3년 새 2.4배…기한이익상실 연체원금은 19배
지난해 대손상각액 279억원…1년 새 3.5배로 증가

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국자산관리공사(캠코)의 금융 지원을 받은 회생기업 6곳 중 1곳은 이후 재부실되거나 다시 회생절차에 들어가거나 파산한 것으로 나타났다. 지원 규모가 커지는 동안 기한이익상실 연체원금과 대손상각액도 빠르게 늘었다.

1일 국회 정무위원회 소속 김형연 조국혁신당 의원이 캠코에서 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간 DIP 금융을 지원받은 기업 220곳 가운데 37곳(16.8%)이 재부실·재회생·파산한 것으로 집계됐다. 재부실이 22곳으로 가장 많았고 파산 12곳, 재회생 3곳이었다. 나머지 183곳은 정상 상태를 유지했다.

DIP 금융은 회생절차를 밟는 기업에 운전자금 등을 공급해 영업 지속과 경영 정상화를 지원하는 제도다. 일반 금융회사에서 신규 자금을 조달하기 어려운 회생기업을 대상으로 한다.

국회 정무위원회 소속 김형연 조국혁신당 의원. [사진=김형연 의원실]

캠코의 DIP 금융 지원액은 2022년 383억원에서 2023년 473억원, 2024년 627억원, 지난해 933억원으로 매년 증가했다. 3년간 550억원(143.6%) 늘어 2022년의 약 2.4배 수준으로 커졌다. 올해는 7월까지 33건에 521억원이 지원됐다.

기한이익상실 연체원금은 이보다 가파르게 늘었다. 2022년 17억원에서 지난해 320억원으로 303억원 증가해 약 19배가 됐다. 올해 7월 말에는 367억원으로 지난해 말보다 47억원(14.7%) 증가했다.

기한이익상실은 기업이 원리금 상환 등 약정 조건을 지키지 못하면서 만기까지 나눠 갚을 권리를 잃고 남은 대출금을 즉시 상환해야 하는 상태다. 해당 기업은 2022년 1곳에서 지난해 25곳으로 늘었으며 올해는 7월까지 11곳으로 집계됐다.

대손상각액도 지난해 큰 폭으로 증가했다. 회수가 어렵다고 판단해 회계상 손실로 처리한 금액은 2024년 79억원에서 지난해 279억원으로 200억원 늘어 1년 만에 약 3.5배가 됐다. 올해 수치는 회계결산 전이어서 아직 확정되지 않았다.

반복해서 자금을 지원받은 사례도 있다. 2022년부터 올해 7월까지 DIP 금융을 두 차례 받은 기업은 14곳으로, 이 가운데 5곳은 1차 지원 이후에도 매출 감소와 영업적자가 이어졌다.

다만 회생기업은 경영난이 계속되더라도 일시적인 유동성 부족으로 정상화 기회를 잃지 않도록 추가 자금이 필요할 수 있다. 기업의 재기를 돕는 DIP 금융의 취지를 고려하면 추가지원 자체를 부적정하다고 보기는 어렵다.

추가지원 이후 기업의 경영 상황이 실제로 개선됐는지를 별도로 확인하는 성과관리 체계는 마련돼 있지 않았다. 캠코는 기존 지원금의 상환 일정 준수 여부와 최초 사업계획 달성 여부 등을 심사에 반영하지만, 최초지원과 추가지원에 같은 기준을 적용하고 있다. 추가지원에 별도의 성과평가나 강화된 기준도 두지 않았다.

추가지원 기업 14곳 가운데 2곳은 5억원 이하 신속지원 대상이라는 이유로 비계량평가도 생략됐다. 비계량평가에서는 부실 원인의 해소 여부와 회생 전망, 자구계획 등을 확인한다.

김형연 의원은 "DIP 금융은 어려움에 처한 기업의 재기를 돕는 제도인 만큼 일반 금융보다 높은 위험을 감수할 필요가 있기 때문에 추가지원 자체를 문제로 볼 수는 없다"며 "다만 지원액보다 기한이익상실 연체원금과 대손이 훨씬 빠르게 늘고 있는 상황이라면 지원 대상 선별과 사후관리가 제대로 작동하고 있는지는 점검해야 한다"고 지적했다 .

이어 "DIP 금융의 성과는 몇 개 기업에 얼마를 지원했는지가 아니라 지원기업이 실제로 회생절차를 졸업하고 정상금융으로 복귀했는지로 판단해야 한다"며 "캠코는 회생졸업률, 재부실률, 정상금융 복귀율 등 기업의 실질적인 정상화 성과를 체계적으로 관리하고 공개해야 한다"고 강조했다 .

eoyn2@newspim.com

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동원그룹, '참존' 인수 추진 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원그룹이 기업 회생 절차를 밟고 있는 1세대 K뷰티 기업 참존 인수에 나선다. 인수 주체는 식자재 유통 계열사 동원홈푸드다. 거래가 성사되면 식품·포장재·물류에 이어 화장품으로 사업 영역을 넓히게 되며, 2024년 3월 취임한 김남정 회장 체제의 첫 인수합병(M&A)이 될 전망이다. 김남정 동원그룹 회장. [사진= 동원그룹] 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원홈푸드는 지난 22일 서울회생법원 관리 아래 진행 중인 참존 매각에서 조건부 인수 예정자 지위를 확보했다. 거래 금액은 수백억 원 수준으로 전해졌다. 동원그룹은 연내 인수 절차를 마무리한다는 계획이다. 참존은 1984년 약사 출신 김광석 회장이 설립했다. 국내 최초로 클렌징 워터를 선보였고 청개구리 마스코트와 '콘트롤 크림'을 앞세워 1990년대 업계 매출 3위까지 올랐다. 그러나 무리한 사업 확장과 경영권 분쟁, 면세점 사업 실패가 겹치며 지난해 11월 21일 기업 회생을 신청했다. 동원이 인수에 나선 배경으로 유통업계에서는 40년 넘게 쌓인 기초 화장품 제조 노하우와 브랜드 가치 등 무형 자산을 꼽는다. 계열사 패키징·물류와의 시너지도 기대 요인이다. 인수 주체인 동원홈푸드는 지난해 매출 2조 6,433억 원, 영업이익 690억 원을 기록했다. 동원그룹은 이미 뷰티·바이오 분야 전문가 영입에도 나섰다. 동원산업은 올해 약사 출신인 남택종 전 알에프바이오 대표를 경영 전략 담당 상무로 영입했다. 알에프바이오는 스킨부스터 등 메디컬 에스테틱 제품을 주력으로 하는 업체다. 남 상무는 신사업 발굴과 M&A 전략을 맡고 있다. 참존 인수가 확정되면 동원그룹의 뷰티·바이오 사업 확장에 속도가 붙을 것으로 보인다. fineview@newspim.com 2026-10-01 06:10
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'삼전닉스' 16조 던진 외국인 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외국인 투자자가 지난 9월 삼성전자와 SK하이닉스를 16조원 넘게 순매도한 가운데 국내 반도체 상장지수펀드(ETF)는 사들인 것으로 나타났다. 개별 반도체 대형주에 매도가 집중된 것과 달리 K-반도체 ETF는 외국인 순매수 상위권에 이름을 올리며 엇갈린 매매 흐름을 보였다. 1일 한국거래소에 따르면 이달(9월1일~30일) 외국인은 삼성전자를 4조8713억원 순매도했다. 같은 기간 SK하이닉스 순매도액은 11조5808억원으로 두 종목의 순매도액은 총 16조4521억원에 달했다. 9월 마지막 거래일까지 두 종목에 대한 외국인 매도는 이어졌다. 이날 외국인은 코스피에서 2조542억원을 순매도했다. 삼성전자에서 8667억원, SK하이닉스에서 6085억원을 각각 순매도해 두 종목에서만 1조4752억원을 팔았다. 이날 코스피 전체 외국인 순매도액의 약 72%에 해당하는 규모다. 9월 29일에도 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 6812억원, 1조5622억원 순매도했다. 이틀간 두 종목에 대한 외국인 순매도액은 3조7186억원으로 집계됐다. [AI 일러스트 = 이나영 기자] 반면 ETF 시장에서는 국내 반도체 상품에 외국인 매수세가 유입됐다. ETF CHECK에 따르면 30일 정규장 마감 기준 최근 1개월 외국인 순매수 상위 10개 ETF 가운데 국내 반도체 ETF 3종이 포함됐다. 'TIGER 반도체TOP10'은 외국인이 641억원을 순매수해 전체 ETF 가운데 2위를 기록했다. 'ACE K반도체TOP2+'는 268억원으로 7위, 'HANARO Fn K-반도체'는 175억원으로 10위에 올랐다. 이들 K-반도체 ETF 3종에 대한 외국인 순매수액은 총 1084억원이다. 같은 기간 외국인 순매수 상위 10개 ETF의 순매수액 4749억원 가운데 K-반도체 ETF 3종이 차지한 비중은 22.8%였다. 순매수액뿐 아니라 수익률에서도 'TIGER 반도체TOP10'이 9.77%, 'ACE K반도체TOP2+'가 9.25%, 'HANARO Fn K-반도체'가 8.81%를 기록했다. ◆ 대형주 매도 속 K-반도체 ETF 매수…소부장까지 투자 범위 확대 증권가에서는 최근 외국인의 삼성전자와 SK하이닉스 매도에 미국 장기금리 상승과 인공지능(AI) 투자 관련 불확실성 등이 영향을 미친 것으로 분석했다. 반면 K-반도체 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 장비와 소재·부품 기업을 함께 편입하고 있다. 외국인의 ETF 거래 방식도 개별 주식과 차이가 있다. ETF 거래에는 업종에 대한 방향성 투자 외에 현물·선물과 ETF를 연계한 차익거래와 헤지 거래 등이 포함된다. 이에 따라 개별 종목과 해당 종목을 편입한 ETF에서 외국인의 매매 방향이 다르게 나타날 수 있다는 분석이다. 실제 외국인 순매수 상위권에 오른 K-반도체 ETF들은 메모리 대형주와 함께 반도체 장비·소재·부품(소부장) 관련 종목을 포트폴리오에 편입하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 직접 매매하는 것과 달리 ETF에서는 여러 반도체 종목의 주가 흐름이 함께 반영되는 구조다. 김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "반도체 슈퍼사이클 초기에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 대형주가 상승을 주도하지만, 설비투자가 본격화되면 장비 발주와 소재·부품 수요가 늘어나면서 수혜 범위가 소부장 기업으로 확대된다"고 말했다. nylee54@newspim.com 2026-10-01 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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