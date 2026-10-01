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[장욱희의 중장년 취업에세이] 100세 시대, 나는 몇 살까지 일해야 할까?  

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AI 핵심 요약

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  • 중장년은 30일 100세 이후 소득을 계산해 은퇴를 고민했다.
  • 재무 진단으로 자산·지출·연금부터 먼저 확인해야 한다.
  • 창업보다 재취업으로 월 100만 원 소득을 만드는 게 중요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

"도대체 몇 살까지 일해야 할까요?" 중장년을 만나 상담하다 보면 자주 듣는 질문이다. 50대 중반이면 아직 더 일해야 할지, 60세가 가까워지면 그만 쉬어야 할지 고민한다. 그런데 이야기를 조금 더 들어보면 질문의 본질은 나이가 아니다.

"제가 가진 돈으로 앞으로 얼마나 버틸 수 있을까요?" 결국 은퇴에 대한 고민은 '몇 살에 일을 그만둘 것인가?'보다는 '그만둔 이후에도 생활할 수 있을까?'에 더 가깝다.

이미 100세 시대라는 말이 익숙해졌다. 하지만 중요한 것은 우리가 정말 100세까지 사느냐가 아니라 직장에서 은퇴한 이후에도 20년, 30년의 시간이 남아 있다는 사실이다.

그렇다면 우리는 몇 살까지 일해야 할까. 통계청의 2025년 고령층 부가조사에 따르면 55~79세 가운데 장래에도 일을 계속하고 싶다고 응답한 사람은 69.4%였다. 이들이 희망하는 평균 근로연령은 73.4세였다. 그런데 가장 오래 근무했던 일자리를 그만둔 평균 연령은 52.9세였다. 생각보다 일찍 주된 일자리에서 나오지만, 그 이후에도 오랫동안 일을 하고 싶어 한다.

장욱희 경사노위 전문위원.

현장에서 만나는 중장년의 이야기도 크게 다르지 않다. "60세까지는 당연히 다닐 줄 알았는데 회사 사정이 달라졌습니다.", "조금 더 일하고 싶었는데 권고사직을 받았습니다.", "정년까지 다닐 수 있을 줄 알았는데 조직개편이 생겼습니다."

퇴직은 내가 원하는 시점에 찾아오지 않을 수 있다. 그래서 퇴직을 앞둔 사람에게 가장 먼저 권하고 싶은 것이 바로 '재무 진단'이다. 급하게 직업이나 일자리부터 이야기하지 않는다. 먼저 개인의 자산 현황을 객관적으로 분석하도록 한다. 부동산은 얼마나 가졌는지, 금융자산은 어느 정도인지, 대출은 얼마인지, 국민연금과 퇴직연금에서는 어느 정도의 소득이 예상되는지를 확인한다.

그리고 지출 내용도 함께 살펴본다. 한 달에 실제 얼마를 쓰고 있는지, 주거비, 식비, 보험료, 통신비, 교통비, 교육비, 여가비 등에서 필요한 지출은 무엇인지, 줄일 수 있는 지출은 무엇인지 하나씩 함께 살펴본다.

이 과정을 거치면 막연했던 퇴직 이후의 삶이 조금씩 숫자로 바뀐다. "나는 지금 한 달에 얼마를 쓰고 있고, 퇴직하면 얼마가 필요할까?" 이 질문이 중요하다. 퇴직 이후라면 더욱 현실적으로 접근해야만 한다. 소비를 최대한 줄이고 최소한의 생활비가 얼마인지부터 계산해 보는 것이다.

박완수 경남지사(오른쪽)가 7일 창원시 마산합포구 '교방 장수 경로당 무더위쉼터'를 찾아 어르신들의 냉방시설 이용 현황을 살펴보고 있다.[사진=경남도] 2026.08.07

통계청의 2024년 가계금융복지조사에 따르면, 아직 은퇴하지 않은 가구가 예상한 은퇴 후 월평균 최소생활비는 240만 원이었다. 하지만 사람마다 필요한 생활비는 다르다. 중요한 것은 240만 원이라는 숫자 자체가 아니라 내가 최소한 얼마가 있어야 한 달을 살아갈 수 있는지를 아는 것이다. 예를 들어 퇴직 이후 최소생활비가 월 240만 원인데 국민연금 등 고정적인 수입이 월 150만 원이라면 매달 90만 원이 부족하다. 1년이면 1,080만 원이다. 5년이면 5,400만 원이다. 10년이면 1억 800만 원이다.

이렇게 계산해 보면 은퇴 시점에 관한 생각이 달라진다. "60세가 되면 은퇴해야지"가 아니라, "내가 매달 90만 원이 부족하니 이 돈을 어떻게 만들 것인가?"라는 질문으로 바뀌는 것이다. 바로 이 지점에서 중장년에게 '소득의 가치'를 다시 생각해 보라고 강조하고 싶다.

컨설팅을 해보면 이런 경우가 있다. "제가 앞으로 최소한 월급 500만 원 정도는 받아야 일을 하지 않겠습니까?" 물론 충분히 이해할 수 있다. 오랫동안 직장 생활을 해온 사람에게 월급이 크게 줄어드는 것은 쉽지 않은 일이기 때문이다.

하지만 재무분석을 해보면 이야기가 달라지는 경우가 있다. 예를 들어 퇴직 이후 큰 자산을 추가로 만들기는 어렵지만, 기존의 소비를 줄이고 월 100만 원의 현금 소득을 꾸준히 만들 수 있다면 어떨까.

현장에서 이런 분들에게 종종 이렇게 설명한다. "월 100만 원의 꾸준한 현금흐름은 상당한 자산이 만들어내는 월세와 같은 경제적 가치가 있습니다." 예를 들어 5억 원 규모의 부동산을 가지고 있다고 생각해 보자. 그 부동산에서 실제로 월 100만 원의 임대소득이 발생한다면 매년 1,200만 원의 현금이 들어온다. 그렇다면 별도의 큰 자산을 새로 만드는 대신 자신의 경험과 시간을 활용해 매월 100만 원의 소득을 꾸준히 만들어내는 것도 하나의 노후 자산이라고 볼 수 있다.

진교훈 서울 강서구청장이 16일 강서노인종합복지관에서 열린 추석맞이 전통문화 행사에 참석해 어르신들에게 식사를 배식하고 있다. [사진=강서구]

이러한 비유를 하는 이유가 있다. 중장년이 자신의 노동과 경험이 만들어내는 월 100만 원의 가치를 너무 작게 생각하기 때문이다. 월 100만 원은 1년이면 1,200만 원이다. 5년이면 6,000만 원이다. 10년이면 1억 2,000만 원이다.

무엇보다 이 소득은 퇴직 이후 가지고 있던 자산을 일부 꺼내 쓰는 것이 아니라 자신의 경험을 활용해 새롭게 만들어내는 현금흐름이다. 그래서 퇴직 후에는 '얼마짜리 일자리인가'만 볼 것이 아니라 '얼마나 지속할 수 있는 소득인가'도 함께 봐야 한다.

이런 관점에서 보면 고물가 시대의 노후 준비는 조금 달라진다. 자산을 얼마나 가지고 있는가도 중요하지만, 매월 얼마의 현금이 주기적으로 들어오는가가 매우 중요하다.

우선 중장년에게 창업보다 재취업을 먼저 고민해 보라고 말하고 싶다. 물론 창업이 나쁜 선택이라는 뜻은 아니다. 오랫동안 준비해 온 사업 아이템이 있고 충분한 자본과 경험이 있다면 창업은 새로운 인생을 시작하는 좋은 방법이 될 수 있다. 하지만 퇴직금을 가지고 충분한 준비 기간 없이 창업하는 것은 다른 문제다. 퇴직금은 그동안 직장생활하면서 만들어 놓은 소중한 노후자산이다. 준비되지 않은 창업으로 이 자산을 잃게 되면 회복이 쉽지 않다.

특히 퇴직 이후에는 실패를 감당할 수 있는 자본의 여유가 줄어든다. 그래서 퇴직 후 소득이 필요하다면 먼저 자신이 가진 경험과 역량을 활용할 수 있는 재취업 기회를 찾아보는 것이 현실적이다.

예전과 똑같은 직장일 필요도 없다. 직급과 임금이 예전과 같지 않아도 된다. 퇴직 이후의 일은 '얼마나 많이 버느냐'만큼 '얼마나 오래 소득을 유지할 수 있느냐'가 중요하기 때문이다.

최근 중장년을 만나 보면 "이제 나이가 있어서 아무 일이나 할 수는 없다"라는 이야기를 듣는다. 물론 이해할 수 있는 말이다. 하지만 질문을 바꿔볼 필요가 있다. "내가 예전과 똑같은 일을 할 수 있을까?"가 아니라, "내가 가진 경험으로 어떤 일을 더 오래 할 수 있을까요?" 바로 이 질문이 더 중요하다.

경남 밀양시가 19일 상상어울림센터 대강당에서 노인일자리 참여자들을 대상으로 밀양형 통합돌봄사업에 대해 안내하고 있다.[사진=밀양시] 2026.08.19

처음부터 월 300만 원, 400만 원을 벌겠다는 목표만 세우기보다 월 100만 원, 150만 원의 소득을 꾸준히 만드는 것에서 시작할 수도 있다. 그리고 그 소득이 5년, 10년 지속된다면 이야기는 달라진다. 작은 소득도 시간이 쌓이면 큰 노후자산이 된다.

그래서 은퇴를 앞둔 중장년이라면 순서를 기억했으면 한다. 먼저 자신의 자산을 분석하자. 부동산과 금융자산, 부채를 확인하고 국민연금과 퇴직연금 등 앞으로 들어올 소득을 계산하자. 그다음 지출을 분석하자. 한 달에 필요한 최소생활비가 얼마인지 계산하고 줄일 수 있는 소비가 무엇인지 살펴보자. 그리고 마지막으로 부족한 금액을 어떻게 채울지를 고민하자. 소비를 줄일 수도 있고, 자산을 활용할 수도 있다. 그리고 다시 일을 통해 소득을 만들 수도 있다. 이때 창업보다 재취업을 먼저 살펴보기를 권한다. 특히 퇴직금을 노후자산으로 남겨야 하는 상황이라면 더욱 그렇다.

은퇴는 정해진 나이에 찾아오는 하나의 사건이 아니다. 내가 가진 자산과 앞으로 필요한 소득을 다시 계산하고 일의 방식을 조정하는 과정이다. 그래서 "몇 살까지 일해야 하나요?"라는 질문에 정답을 하나로 말하기는 어렵다. 어떤 사람은 60세에 은퇴할 수 있고, 어떤 사람은 70세까지 일해야 할 수도 있다. 중요한 것은 남들이 몇 살에 은퇴하는지가 아니라 내가 원하는 삶을 유지하려면 몇 살까지 어떤 방식으로 소득을 만들어야 하는가 하는 부분이 훨씬 더 중요하다.

가장 좋은 은퇴 준비는 퇴직하기 훨씬 전에 자신의 숫자를 구체적으로 확인해 보는 것이다. 오늘 저녁 통장을 한번 열어보자. 그리고 배우자와 함께 계산기를 두드려 보자.

내가 정말 몇 살까지 일해야 하는지, 생각보다 답은 가까이에 있다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 경찰청 보건복지정책심의위원회 자문위원으로 활동 중이다.

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정부, 온누리상품권 18년 만에 개편 [세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 디지털 온누리상품권의 일률적인 7% 구매 할인을 내년부터 5%로 낮추는 대신 사용처에 따라 최대 5%를 추가 환급한다. 전통시장에서 사용하면 총 10%, 지방 골목상권에서는 8%의 혜택을 받을 수 있다. 중소벤처기업부는 1일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용의 '전통시장·지방상권 소비 촉진을 위한 온누리상품권 개편 방안'을 발표했다. 온누리상품권 제도가 전면 개편되는 것은 2009년 도입 이후 18년 만이다. 이번 개편은 온누리상품권을 전통시장과 지방상권 소비를 유도하는 정책 수단으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다. 골목형상점가 지정 기준도 지역 재정 여건에 따라 차등화하고, 관광·민간 플랫폼과의 연계를 확대한다. [AI 일러스트=오종원 기자] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com ◆ 선할인 줄이고 사용처별 환급...전통시장 혜택 10% 현재 디지털 온누리상품권은 사용처와 관계없이 구매 단계에서 7%를 할인받는다. 내년부터는 구매 할인율을 5%로 조정한 뒤 실제 사용처에 따라 추가 환급을 제공한다. 전통시장에서 사용하면 결제액의 5%를 환급해 구매 할인을 포함한 전체 혜택이 10%로 높아진다. 지방 골목상권에서는 3%를 환급해 총 8%의 혜택을 받는다. 수도권 골목상권에는 별도의 환급이 적용되지 않아 구매 할인 5%만 받을 수 있다. 현행 제도와 비교하면 전통시장 혜택은 3%포인트(p), 지방 골목상권은 1%p 높아지고 수도권 골목상권은 2%p 낮아진다. 정부에 따르면 지난해 온누리상품권 사용액은 3조9500억원으로, 이 가운데 65%인 2조6000억원이 전통시장에서 사용됐다. 비수도권 사용액은 2조2600억원으로 전체의 57%를 차지했다. 중기부는 지역화폐와 온누리상품권의 역할도 구분할 방침이다. 지역화폐가 지역 주민의 관내 소비를 지원한다면, 온누리상품권은 외부 소비자를 전통시장과 지방 골목상권으로 끌어들이는 수단으로 활용한다는 구상이다. ◆ 골목형상점가 지정기준 차등...무분별한 확대 방지 온누리상품권 가맹이 가능한 골목형상점가의 지정 기준도 지역별 재정 여건에 따라 달라진다. 현재는 2000㎡ 이내에 점포 15개 이상이 밀집하면 골목형상점가로 지정할 수 있다. 인구감소지역은 점포 10개 이상이면 된다. 그러나 지난해 3월 지정 기준이 점포 30개에서 15개로 완화된 이후 골목형상점가가 빠르게 늘면서 지역화폐 사용처와 차이가 불분명해졌다는 지적이 제기됐다. 골목형상점가는 2024년 381곳에서 지난해 1564곳, 올해 8월 기준 2130곳으로 2년여 만에 5.6배 증가했다. [제공=중소벤처기업부] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com 앞으로는 지방자치단체의 재정자립도를 기준으로 상위 25% 지역은 점포 30개, 중위 50% 지역은 20개, 하위 25% 지역은 15개 이상일 때 골목형상점가로 지정할 수 있다. 전통시장 반경 1㎞ 이내와 인구감소지역에는 점포 15개 기준을 적용한다. 지자체가 골목형상점가를 지정할 때 중기부와 사전 협의하는 절차도 마련한다. 지정 이후 점포 밀집 기준을 충족하지 못하거나 부정 유통이 확인된 곳은 지정을 취소할 수 있도록 할 계획이다. 가맹점 관리도 강화한다. 중기부는 지난 6월부터 연 매출 30억원 이하 사업자를 원칙적인 가맹 대상으로 정하고 병원·의원과 법률·회계·세무 등 전문서비스업의 가맹을 제한했다. 약국은 가맹 대상에 포함했다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 가맹을 제한하는 법 개정도 추진한다. 지난해 연 매출 30억원을 초과한 가맹점은 전체의 0.5%인 1310곳에 불과했지만 결제액은 5593억원으로 전체의 14%를 차지했다. ◆ 지방관광·민간플랫폼 연계...사용처 접근성 높인다 온누리상품권을 활용해 지방 관광 소비를 촉진하는 방안도 추진한다. 지자체가 디지털 온누리상품권 환급과 함께 관광지 입장권, 숙박시설, 지역 온라인몰 할인권 등을 제공할 수 있도록 연계하고 지역별 여행상품도 개발한다. 외국인은 자국에서 사용하던 결제 앱으로 온누리상품권 가맹점의 QR코드를 촬영해 결제할 수 있게 된다. 중기부는 알리페이와 연계할 경우 약 40개 해외 결제 앱에서 온누리상품권 가맹점을 이용할 수 있을 것으로 내다봤다. 정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 네이버·카카오 지도에서 온누리상품권 가맹점을 확인할 수 있도록 하고, 카카오톡 채널을 통한 인공지능(AI) 고객 응대와 마케팅도 지원한다. 상생배달앱과 연계한 소비쿠폰과 판촉 행사도 추진한다. 내년 1월부터는 카드사 포인트를 디지털 온누리상품권으로 전환할 수 있도록 할 계획이다. 공공기관 임직원의 복지포인트를 온누리상품권으로 지급하도록 유도하고 관련 실적을 동반성장평가에 반영하는 방안도 검토한다. 가맹점의 소비자 권익 침해나 거래질서 위반이 확인되면 등록을 취소할 수 있도록 관리 근거도 강화한다. 반면 별다른 문제가 없는 가맹점은 등록을 자동 갱신하고, 전통시장 구역을 일부 조정할 때 필요한 행정 절차는 간소화한다. 이소영 중기부 장관은 "온누리상품권이 전통시장 상인과 지방 상인들의 매출을 키우는 확실한 마중물이 되도록 만들어 나가겠다"고 밝혔다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-01 08:00
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日 도쿄 35일 연속 비 관광 흔들 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 도쿄에 35일 연속 비가 내리면서 1886년 기상 관측 시작 이후 최장 기록을 갈아치웠다. 9월 한 달 내내 비가 관측된 것도 사상 처음이다. 기록적인 장마가 아닌 가을철 장기 강수에 태풍까지 겹치면서 농산물 가격과 관광, 교통, 주거·생활 서비스 등 도쿄 시민들의 일상과 경제활동에도 영향을 미치고 있다. 일본 기상청 등에 따르면 도쿄 도심에서는 지난 8월 27일부터 9월 30일까지 35일 연속 강수가 관측됐다. 종전 최장 기록은 2019년 6월 27일부터 7월 29일까지 33일이었다. 특히 올해 9월은 도쿄에서 하루도 빠짐없이 비가 관측됐다. 9월 강수량은 30일 오전 기준 692.5㎜로 평년의 3배를 넘었으며, 1958년 이후 9월 강수량 기록도 경신했다. 연간 누적 강수량 역시 9월 말 기준 2000㎜를 넘어 평년 연간 강수량인 1598.2㎜를 이미 크게 웃돌았다. 일조량 부족도 심각했다. 도쿄의 9월 일조시간은 45.8시간에 그쳐 평년의 약 40% 수준으로, 1988년에 이어 관측 사상 두 번째로 적은 수준이 될 전망이다. 하루 일조시간이 5시간을 넘은 날도 3일에 불과했다. 비가 오는 도쿄 거리를 걷고 있는 여성 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 가을비 전선 장기 정체...잇단 태풍도 영향 기록적인 장기 강수의 가장 직접적인 원인은 일본 열도 부근에 가을비 전선이 장기간 머문 데 있다. 여기에 태풍 24호와 25호, 26호가 잇따라 일본 주변으로 접근하면서 비구름이 반복적으로 유입됐다. 일본 기상청도 9월 중·하순 동·서일본 태평양 연안의 많은 비가 가을비 전선과 태풍의 영향을 받았다고 설명하고 있다. 특히 태풍과 전선이 결합하면서 강수량이 크게 늘었다. 도쿄 도심뿐 아니라 수도권과 인근 지역에서도 기록적인 강수가 나타났고, 지바현 등에서는 앞선 태풍으로 침수와 도로 단절 등의 피해가 발생했다. 장기 강수의 배경에는 엘니뇨 현상도 자리하고 있다. 일본 기상청은 올해 봄부터 엘니뇨 현상이 발생한 것으로 보고 있으며, 7월에는 태평양 적도 동부의 해수면 온도가 평년보다 2.5도 높은 수준을 기록해 역대급 강도의 엘니뇨 가운데 하나로 분석했다. 기상청은 올해 여름의 태풍 활동이 활발했던 배경에도 엘니뇨가 일부 작용한 것으로 보고 있다. 다만 도쿄의 35일 연속 강수를 엘니뇨 하나의 결과로 단정하기는 어렵고, 이번 장기 강수 자체는 가을비 전선과 태풍 등의 복합적인 영향으로 보는 것이 적절하다고 설명했다. ◆ 채소값 상승...일조량 부족이 농작물에도 부담 장기 강수와 일조량 부족은 농업에도 부담으로 작용하고 있다. 일본에서는 장마·폭우와 일조 부족이 겹치면서 채소의 생육과 수확량에 영향을 줄 가능성이 제기됐다. 특히 도쿄를 포함한 수도권의 식탁 물가에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다. 실제로 일본 농림수산성은 9월 채소 가격 전망에서 오이와 토마토 가격이 평년보다 높은 수준에서 움직일 것으로 예상했다. 도쿄 중앙도매시장에 공급되는 채소 가운데 배추와 시금치, 토란 등은 평년보다 출하량이 적을 것으로 전망됐다. 일본 언론에서는 장기 강수로 인한 농작물 피해가 잎채소 등의 가격 상승으로 이어지고 있다는 현장 사례도 전했다. 장기적으로는 비가 그친 뒤에도 농산물 공급량과 가격에 영향을 줄 가능성이 있다. 장기간 계속된 비로 배추 등 채소값 상승 [사진=NHK 캡처] ◆ 코인세탁소·주택수리업체는 '특수'...관광·외식업은 부담 생활 서비스업에서는 업종별로 희비가 엇갈리고 있다. 빨래를 밖에 널기 어려워지면서 도쿄의 코인세탁소에는 이용객이 몰렸다. 일본 방송사 취재에 따르면 도쿄 인근의 한 코인세탁소는 9월 매출이 지난해 같은 달보다 약 1.5배 늘었다. 반면 야외 관광과 레저 활동에는 악재가 되고 있다. 도쿄뿐 아니라 인근 관광지에서도 방문객 감소가 나타났고, 가을철 관광 성수기를 앞둔 음식점과 관광 관련 업종에서는 장기간 계속되는 비가 부담으로 작용하고 있다. 주택 관리·수리업체에는 반대로 주문이 몰리고 있다. 장기간 이어진 비로 주택 누수 피해가 늘면서 한 업체의 누수 수리 의뢰가 지난해보다 5배 이상 증가했고, 비가 계속 내리면서 실제 수리 작업 자체가 지연되는 사례도 나타났다. 우산 등 우천 관련 상품의 수요도 예상보다 크게 늘었다. 도쿄의 한 드럭스토어에서는 장기화된 비 때문에 매장 입구에 비치한 우산 비닐봉투가 예상보다 빠르게 소진되는 등 관련 수요가 평소보다 높아진 것으로 전해졌다. ◆ 교통·재난 위험도 커져...10월에도 태풍 변수 문제는 장기 강수로 이미 지반이 약해진 상황에서 추가적인 폭우가 발생할 경우 피해가 커질 수 있다는 점이다. 26호 태풍이 일본 남쪽 해상에서 북동진하면서 이즈제도와 간토 지역에 다시 영향을 미치고 있다. 특히 앞선 태풍으로 피해를 입은 지역에서는 추가 침수와 토사 재해에 대한 경계가 높아졌다. 다만 장기간 계속된 비도 10월 들어 끝이 보이고 있다. 일본 기상 관련 기관들은 10월 1일부터 고기압의 영향으로 도쿄를 비롯한 간토 지역의 날씨가 점차 회복될 것으로 전망했다. 주말에는 오랜만에 맑은 날씨가 나타날 가능성이 있다고 전했다. 장기 강수로 우산 등 우천 관련 상품 수요도 크게 늘었다. [사진=뉴스핌DB] goldendog@newspim.com 2026-10-01 08:27

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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