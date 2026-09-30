충남교육청, 내년 중등교사 465명 선발…올해보다 110명 ↓

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 30일 2027학년도 중등교사 465명을 선발한다고 밝혔다.
- 공립 선발은 35개 과목 465명으로 지난해보다 110명 줄었다.
- 응시원서는 다음 달 12일부터 16일까지 받고 최종 합격자는 내년 2월 5일 발표한다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 2027학년도 공립 중등학교 교사 465명을 선발한다. 선발 규모는 지난해보다 110명 줄어 19% 감소했다.
충남교육청은 30일 홈페이지를 통해 중등학교 교사와 특수(중등)·보건·사서·전문상담·영양교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획을 공고했다.
공립 선발 예정 인원은 35개 과목 465명으로 일반 405명, 지역제한 21명, 장애 39명이다. 지난해 선발 인원 575명과 비교하면 110명 감소한 규모다.
이와 함께 국립학교 1개교 5명, 사립학교 24개 법인 88명의 신규 교사 채용 전형도 충남교육청이 위탁받아 진행한다. 지원자는 공립과 사립에 동시에 지원할 수 있다.
응시원서는 다음 달 12일부터 16일까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다.
1차 시험은 11월 28일 치러지며 이후 2차 시험을 거쳐 내년 2월 5일 최종 합격자를 발표할 예정이다.
시험 과목과 일정 등 자세한 내용은 충남교육청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
gyun507@newspim.com