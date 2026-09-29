[2026AG] 87㎏ 초과급 김민영, 한국 쿠라시 사상 최초 金 메쳤다

AI 핵심 요약beta
- 김민영이 29일 나고야서 쿠라시 첫 아시안게임 금메달을 땄다.
- 결승서 대만 스류리링을 1-0으로 꺾고 여자 87㎏초과급 정상에 올랐다.
- 한국 쿠라시가 첫 금메달을 얻으며 모수민 은메달과 겹경사다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=김민영이 2026 아이치·나고야 한국 쿠라시 사상 첫 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.
김민영은 29일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 결승에서 스류리링(대만)을 1-0으로 꺾고 정상에 올랐다.
앞서 김민영은 16강과 8강에서 상대를 연달아 '할랄'(한판)로 가볍게 제압했다. 이어진 준결승에서는 아라일림 셰게노바(카자흐스탄)를 1-0으로 꺾었다. 이때 기술평가는 동점이었지만 마지막 득점자가 승리하는 규정에 따라 극적으로 승리했다. 결승에서도 스류리링 상대로 욘보시(절반)을 얻어 금메달을 확정지었다.
우즈베키스탄 전통 무예인 쿠라시는 유도와 비슷하다. 바닥에서 누르거나 조르고 꺾는 기술은 금지된다. 오직 선 자세에서 상대를 메치는 기술로 승부를 가린다.
쿠라시는 지난 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 한국은 2022 항저우 대회에서 남자 90kg급에서 김민규가 은메달을, 남자 90kg 초과급에서 정윤종이 동메달을 수확했다. 전날 여자 78㎏급에서 모수민이 한국 여자 쿠라시 선수로는 처음으로 은메달을 획득했다. 바로 다음날 김민영이 첫 금메달을 따며 겹경사를 알렸다.
지난해에 이어 올해까지 아시아선수권대회에서 2연패했던 김민영은 쿠라시 한국 첫 금메달로 자신의 입지를 더욱 빛나게 했다.
willowdy@newspim.com