[2026AG] 쿠라시 여자 78㎏급 모수민, 종주국 벽에 막혔지만 사상 첫 銀

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 모수민(한국체대)이 한국 여자 쿠라시의 아시안게임 역사를 새로 썼다. 종주국 우즈베키스탄의 벽을 넘지 못해 금메달에는 닿지 못했지만 여자부 최초의 결승 진출과 은메달이라는 값진 성과를 남겼다.

모수민은 28일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 78㎏급 결승에서 포키자혼 카몰디노바(우즈베키스탄)에게 0-10으로 패해 은메달을 획득했다.

[서울=뉴스핌] 쿠라시 국가대표 모수민. [사진 = 대한체육회] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

한국 여자 선수가 아시안게임 쿠라시에서 결승에 진출하고 은메달을 따낸 것은 이번이 처음이다. 한국 쿠라시 사상 첫 아시안게임 금메달까지 노렸던 모수민은 마지막 관문에서 종주국의 강호 카몰디노바에게 막혔지만 새로운 이정표를 세웠다.

모수민의 결승까지 가는 과정은 거침없었다. 8강에서 뱜바수렌 나이당수렌(몽골)을 상대로 유도의 한판에 해당하는 '할랄'을 따내며 완승했다. 준결승에서는 핀키 발하라(인도)를 만나 절반에 해당하는 '욤보시'를 얻어내며 한국 여자 쿠라시 선수 최초로 아시안게임 결승 무대를 밟았다.

마지막 상대는 쿠라시 최강국 우즈베키스탄의 카몰디노바였다. 모수민은 결승에서도 물러서지 않고 적극적으로 깃싸움을 펼치며 기회를 노렸지만 상대의 노련한 경기 운영을 뚫지 못했다. 결국 할랄을 허용하면서 0-10으로 패해 시상대 두 번째 자리에 올랐다.

우즈베키스탄의 전통 무예에서 발전한 쿠라시는 유도와 비슷하지만 누르기와 조르기, 꺾기 등 그라운드 기술이 금지돼 있다. 선 상태에서 펼치는 메치기 공방으로 승부를 가리는 것이 특징으로, 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다.

종주국 우즈베키스탄이 절대적인 강세를 보이는 가운데 한국도 조금씩 경쟁력을 높이고 있다. 2023 항저우 대회에서는 남자 90㎏급 김민규가 은메달, 남자 90㎏ 초과급 정윤종이 동메달을 획득했다.

이번에는 모수민이 여자부 최초의 은메달을 추가했다. 비록 한국 쿠라시의 첫 금메달까지 한 걸음이 부족했지만, 처음 밟은 결승 무대에서 값진 은메달을 목에 걸며 한국 여자 쿠라시의 새로운 역사를 썼다.

한편 같은 체급에 출전한 임가람(대한쿠라시연맹)은 8강에서 탈락했다.

wcn05002@newspim.com