[2026AG] '언더독의 반란' 男 배드민턴 유태빈, 4강서 졌지만...천금같은 동메달

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배드민턴 남자 단식 준결서 로킨유에 1-2 고배

'불모지' 한국 남자 단식서 16년만의 메달 수확

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 비록 결승 진출은 무산됐으나 세계랭킹 46위 유태빈(김천시청)이 써 내려간 돌풍은 매우 강렬했다. 한국 배드민턴 남자 단식에 무려 16년 만의 메달을 안긴 값진 동메달이다.

유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아시안게임 배드민턴 남자 단식 준결승전에서 싱가포르의 로킨유를 상대로 게임스코어 1-2(19-21 21-19 12-21)로 석패했다.

유태빈은 생애 첫 아시안게임 무대에서 동메달을 목에 걸었다. 한국 선수가 아시안게임 남자 단식에서 메달을 획득한 것은 지난 2010년 광저우 대회 박성환의 동메달 이후 무려 16년 만이다. 그동안 취약지로 꼽히던 남자 단식에서 거둔 단비 같은 소식이다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=유태빈이 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 로 킨 유와의 준결승전에서 셔틀콕을 받아내고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

이날 유태빈은 전 세계선수권 챔피언이자 세계랭킹 13위인 로킨유를 상대로 마지막 3게임까지 가는 접전을 펼치며 투혼을 보였다.

1게임 초반 시소게임을 벌였으나 중반 이후 상대의 빠른 공세와 노련한 네트 플레이에 흔들리며 9-11로 인터벌을 맞았다. 한때 13-19까지 뒤지며 패색이 짙었으나 포기하지 않고 내리 5점을 쓸어 담아 19-20 턱밑까지 추격했다. 아쉽게 첫 게임을 내줬으나 흐름은 2게임에서 곧바로 뒤집혔다.

2게임 초반부터 5-1로 달아난 유태빈은 19-19 동점 위기 속에서도 침착하게 연속 득점을 성공시키며 21-19로 승부를 원점으로 돌렸다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=유태빈이 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 로 킨 유와의 준결승전에서 스매시하고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

운명의 3게임에서는 체력적인 한계와 상대의 노련한 공략에 부딪히며 6-11로 인터벌을 맞이했다. 후반까지 셔틀콕을 쫓으며 끝까지 반격을 노렸으나 점수 차를 좁히지 못하고 아쉽게 무릎을 꿇었다.

비록 금빛 스매시는 다음 기회로 미루게 되었으나 이번 대회에서 유태빈이 거둔 성과는 결코 작지 않다. 유태빈은 이번 대회 단체전과 개인전을 거치며 세계랭킹 11위 린춘이(대만), 전 세계 1위이자 세계 6위 스위치(중국), 세계 7위 나라오카 고다이(일본) 등 내로라하는 세계적인 강호들을 차례로 격파하는 이변을 연출했다.

대회 전 축구선수 손흥민의 열렬한 팬이라며 '찰칵 세리머니'를 다짐했던 유태빈은 비록 준결승에서 발걸음을 멈췄지만 '언더독의 반란'을 완성하며 한국 배드민턴 남자 단식의 새로운 희망으로 확실하게 눈도장을 찍었다.

psoq1337@newspim.com