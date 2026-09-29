[2026AG] 106분 대혈투끝...이소희-백하나, 24년 만의 금메달 땄다

AI 핵심 요약beta
- 이소희-백하나가 29일 아시안게임 여자복식 금메달을 땄다.
- 중국 세계 1위 조를 2-1로 꺾고 24년 만의 정상에 올랐다.
- 이들은 1시간46분 혈투 끝에 세계 최강을 또 무너뜨렸다.
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직전 대회 은메달 딛고 2002년 부산대회 이후 한국 첫 여자복식 金 수확
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 승부가 결정나자 양 코트의 네 선수는 그대로 코트에 드러누웠다. 한국 배드민턴 여자 복식이 24년 만에 거둔 금메달은 엄청난 땀을 흘린 뒤 탄생했다.
세게랭킹 2위 한국 배드민턴 여자 복식 이소희-백하나(이상 인천국제공항)는 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승전에서 세계랭킹 1위인 중국의 류성수-탄닝 조를 상대로 세트 스코어 2-1(26-28 21-18 21-18) 역전승을 거뒀다.
직전 항저우 대회에서 아쉽게 은메달에 머물렀던 두 선수는 두 대회 연속 결승 진출 끝에 마침내 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 한국 여자 복식 조가 아시안게임 정상에 오른 것은 2002년 부산 대회 라경민-이경원 조 이후 무려 24년 만이다.
시작부터 한 치의 양보도 없는 팽팽한 혈투가 펼쳐졌다. 1게임에서 두 조는 촘촘한 랠리 공방을 주고받으며 접전을 벌였다. 이소희-백하나는 중후반 끈질긴 추격으로 승부를 듀스로 끌고 갔다. 26-26 동점까지 버텨냈으나, 막판 뒷심 싸움에서 아쉽게 밀리며 26-28로 첫 게임을 내줬다. 1게임에만 무려 41분이 소요될 정도로 치열했다.
기선을 빼앗겼지만 집중력은 흔들리지 않았다. 2게임에서 수비로 끈질기게 버텨낸 뒤 빠른 전위 압박과 공격 전환으로 주도권을 찾아왔다. 18-18 동점 상황에서 상대 공세를 막아낸 뒤 연속 득점에 성공하며 21-18로 세트를 가져와 승부를 원점으로 돌렸다.
운명의 3게임에서도 손에 땀을 쥐는 승부가 이어졌다. 초반 리드를 잡았다가 중반 역전을 허용하며 14-16으로 끌려가 패색이 짙어지기도 했다. 하지만 포기란 없었다. 끈질긴 수비로 16-16 균형을 맞춘 뒤 과감한 드롭샷과 막판 집중력을 발휘해 내리 점수를 뽑아내며 승부를 뒤집었다.
마지막 점수가 꽂히는 순간 세트 스코어 2-1 승리가 확정됐고, 3게임에만 37분, 총 경기 시간 1시간 46분에 달하는 대혈투가 마침표를 찍었다.
지난달 세계선수권대회 결승에서 류성수-탄닝 조를 꺾고 정상에 올랐던 이소희-백하나는 이번 아시안게임 결승에서도 세계 최강 조를 다시 한번 무너뜨리며 진정한 복식 최강자의 자리를 굳건히 했다.
psoq1337@newspim.com