[프로축구] K리그1 안양, 유병훈 감독과 2029년까지 재계약

AI 핵심 요약beta
- FC안양이 29일 유병훈 감독과 2029년까지 재계약했다
- 유 감독은 2024시즌 K리그2 우승과 K리그1 승격을 이끌었다
- 안양은 유 감독의 팀 이해도와 장기 성장 가능성을 높게 봤다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그1 FC안양이 유병훈 감독과 손을 잡고 2029년까지 장기 동행을 이어간다. 안양은 29일 "유병훈 감독과 3년 재계약을 체결했다"며 "구단과 유 감독은 2029년까지 함께한다"고 공식 발표했다.
유 감독은 지난 2024시즌 안양의 사령탑으로 부임해 구단 창단 최초의 K리그2 우승과 역사적인 K리그1 다이렉트 승격을 이뤄냈다. 이어 2025시즌에는 1부 리그 무대에서 성공적으로 잔류를 견인하며 팀의 탄탄한 기틀을 다졌다.
고양 국민은행 시절부터 선수와 지도자로 안양 구단에 몸담아온 유 감독은 팀의 역사와 철학을 가장 잘 이해하는 지도자로 꼽힌다. 안양 구단은 유 감독이 높은 이해도를 바탕으로 팀 정체성을 확립하고 선수단 경쟁력을 끌어올린 점을 높이 평가했다. 단기적 성과를 넘어 중장기 발전 방향을 함께 만들어갈 적임자라는 판단이다.
최대호 안양 구단주는 "유병훈 감독은 안양의 역사와 철학을 누구보다 잘 이해하고 있는 지도자"라며 "그동안 보여준 헌신과 지도력을 신뢰하며, 이번 재계약은 유 감독과 함께 안양의 더 큰 미래를 만들어가겠다는 구단의 의지가 담긴 결정"이라고 밝혔다.
유 감독은 "지금까지 이룬 것에 만족하지 않고, FC안양이 K리그1에서 더욱 경쟁력 있는 팀으로 성장해 팬 여러분께 자부심을 드릴 수 있도록 온 힘을 쏟겠다"고 각오를 다졌다.
psoq1337@newspim.com