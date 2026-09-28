전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.29 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

슈팅하고 뚫고 부딪히고…참패 속 빛난 2006년생 김민수의 '겁 없는 45분'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 모레노호 한국이 28일 우루과이에 1-4로 졌다
  • 대표팀 막내 김민수가 후반 45분 활약했다
  • 드리블·슈팅·압박으로 가능성을 보여줬다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 패배에도 빛났다는 상투적인 표현이 이날만큼은 잘 어울렸다. 1-4 완패 속에서도 2006년생 대표팀 막내 김민수(레인저스)는 자신의 장점을 마음껏 펼치며 로베르트 모레노 감독이 자신을 선택한 이유를 보여줬다.

모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 친선경기에서 1-4로 완패했다. 지난 에콰도르전 3-0 승리의 기세를 이어가지 못하고 모레노 체제 첫 패배를 당했다.

[서울=뉴스핌] 2006년생 막내 김민수가 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 친선경기에서 45분을 소화하며 좋은 경기력을 보여줬다. [사진 = 대한축구협회] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

전반은 답답함의 연속이었다. 한국은 우루과이의 빠른 원터치 패스와 침투에 수비가 흔들리며 전반에만 세 골을 허용했다. 공격도 좀처럼 활로를 찾지 못했다. 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)가 투톱으로 나서고 황희찬과 이강인(AT 마드리드)이 측면에 배치됐지만 우루과이의 강한 압박에 막혀 결정적인 기회를 만들지 못했다. 전반 유효슈팅은 하나도 없었다.

특히 측면에서 상대 수비를 직접 흔드는 움직임이 부족했다. 드리블에 강점이 있는 황희찬(샬케04)과 이강인이 있었지만 페널티박스 주변에서 과감하게 수비를 깨뜨리는 장면은 많지 않았다. 측면이 막히자 최전방의 손흥민과 오현규까지 고립됐다.

모레노 감독은 후반 시작과 동시에 승부수를 던졌다. 김민재(바이에른 뮌헨), 황희찬, 이태석(아우스트리아 빈), 김봉수(대전)를 빼고 김태현(가시마), 김민수, 조현택(울산), 박진섭(저장)을 한꺼번에 투입했다.

가장 눈에 띈 선수는 황희찬을 대신해 왼쪽 측면에 들어간 김민수였다. 김민수는 투입되자마자 전반 한국 공격에서 부족했던 속도와 저돌성을 더했다.

첫 슈팅부터 과감했다. 후반 초반 손흥민에게 패스를 받은 김민수는 페널티박스 앞에서 지체하지 않고 강력한 오른발 슈팅을 때렸다. 골키퍼 선방에 막혔지만 한국의 첫 유효슈팅을 만들어내며 분위기를 바꿨다.

[서울=뉴스핌] 2006년생 막내 김민수가 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 친선경기에서 45분을 소화하며 좋은 경기력을 보여줬다. [사진 = 대한축구협회] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

곧이어 자신의 또 다른 장점인 드리블도 보여줬다. 페널티박스 부근에서 세컨드볼을 잡은 뒤 빠른 몸놀림으로 상대 수비를 벗겨내고 오현규에게 패스를 연결했다. 오현규의 슈팅이 골키퍼에게 막혔지만 김민수의 움직임으로 만들어진 기회였다.

김민수는 왼쪽 측면에만 머물지도 않았다. 중앙으로 파고들어 손흥민, 오현규와 연계했고 공을 잡으면 적극적으로 상대 수비를 향해 전진했다. 손흥민에게 감각적인 패스를 내준 뒤 다시 공을 받아 직접 드리블과 슈팅까지 시도하는 등 전반에는 좀처럼 볼 수 없었던 변수를 만들어냈다.

투지도 돋보였다. 후반 중반 우루과이의 코너킥을 차단한 뒤 역습에 나선 김민수는 상대 선수들의 거친 견제에도 공을 놓치지 않았다. 한 차례 공을 빼앗길 상황에서도 다시 발을 뻗어 소유권을 가져왔고 연이은 몸싸움 끝에 결국 상대 파울까지 얻어냈다.

공이 없을 때도 쉬지 않았다. 우루과이가 후방에서 공을 잡으면 빠르게 달려가 압박했고, 공격 상황에서는 좌우와 중앙을 넘나들며 공간을 찾았다. 0-3으로 뒤진 상황에서 투입됐지만 경기 흐름이나 점수 차에 위축되지 않고 자신이 가진 장점을 그대로 꺼냈다.

[상암 로이터=뉴스핌] 2006년생 막내 김민수가 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 친선경기에서 교체 출전해 드리블 과정에서 상대 발에 걸려 넘어졌다. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

모레노 감독이 추구하는 4-4-2에서는 정해진 위치에 머무르기보다 상황에 따라 측면과 중앙을 오가며 변수를 만들어주는 공격수가 필요하다. 우루과이전에서 김민수는 드리블과 슈팅, 활동량을 통해 자신이 그런 역할을 수행할 수 있다는 가능성을 보여줬다.

2006년생 김민수는 이번 대표팀에서 가장 어린 선수다. 10세 때 스페인으로 건너가 축구를 배웠고 지로나 유스에서 성장했다. 2024년에는 스페인 라리가와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 무대까지 밟았다. 올여름에는 스코틀랜드 명문 레인저스로 이적해 새로운 도전을 시작했다.

성인 대표팀에서도 적응은 빠르다. 에콰도르전에서 교체로 들어가 약 15분을 소화한 데 이어 두 번째 경기에서는 후반 45분을 책임졌다. 출전 시간이 늘어나자 존재감도 함께 커졌다.

한국에는 1-4라는 뼈아픈 결과가 남았다. 하지만 모레노호가 이번 A매치 기간을 통해 새로운 자원을 찾는 과정에 있다면 김민수의 45분은 분명 의미가 있었다. 이제 남은 베네수엘라와 우즈베키스탄전에서는 대표팀 막내에게 더 많은 시간이 주어질 가능성도 충분하다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
사진
女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동