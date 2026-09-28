속초시시설관리공단, 안전보건경영시스템 인증 확보...국제 표준 부합

AI 핵심 요약beta
- 속초시시설관리공단이 28일 ISO 45001을 처음 인증받았다
- 공단은 ISO 22301 갱신심사도 성공적으로 마쳤다
- 안전·재난 대응체계를 국제표준에 맞게 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 속초시시설관리공단 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 최초로 확보하고 업무연속성경영시스템(ISO 22301) 갱신심사를 성공적으로 완료했다고 28일 밝혔다.
공단은 이번 ISO 45001 인증을 통해 사업장별 유해·위험요인을 체계적으로 파악하고 위험성 평가를 실시하는 등 산업재해 예방을 위한 안전보건관리체계를 국제 표준에 부합하도록 구축했다.
또한 기존에 운영해온 ISO 22301 업무연속성경영시스템의 갱신심사를 통과해 재난과 사고 발생 시 핵심 업무를 지속할 수 있는 비상대응체계와 업무연속성 계획의 유효성을 확인받았다.
이번 인증은 평소 안전사고 예방과 재난 발생 시 신속한 대응, 위기 상황에서 핵심 업무 지속을 통해 공단의 안전·재난 관리 체계를 실질적으로 강화한 점에서 의미가 크다.
이선규 이사장은 "이번 인증은 안전과 재난 관리가 공단의 핵심 경영 가치로 자리 잡은 결과"라며 "앞으로도 현장의 위험요인을 선제적으로 발굴하고 재난 대응 체계를 고도화해 시민에게 신뢰받는 안전한 공단이 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com