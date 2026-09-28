동해해경청, 소방복 150벌 전문 세탁 지원

AI 핵심 요약beta
- 동해해경청이 28일 소방복 150벌 전문세탁을 지원했다.
- 지난해 함정 소방복 세탁 지원에 큰 호응을 얻었다.
- 전문 세탁으로 기능 유지와 현장 집중을 돕겠다했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 소속 해양경찰서의 소방복 150벌에 대한 전문 세탁을 지원한다고 28일 밝혔다.
동해해경청은 지난해에도 소속 함정의 소방복 세탁을 지원해 큰 호응을 얻었다. 해양경찰의 소방복은 화재 및 구조 활동 과정에서 다양한 오염물질에 노출되기 때문에 사용 후 적절한 세탁과 관리가 필요하다.
그러나 일반 세탁 방식으로는 방화, 방수 등 소방복의 특수 기능이 손상될 수 있고 지속적인 기능성을 유지하기 어려운 한계가 있다.
이에 동해해경청은 전문 세탁업체를 통해 체계적인 세탁과 건조 및 관리를 시행할 예정이다. 이를 통해 장비 성능을 유지하고 현장 직원들이 본연의 임무에 집중할 수 있도록 지원할 계획이다.
이종욱 동해해경청장 직무대리는 "국민 안전을 지키기 위해 현장에서 애쓰는 직원들이 더욱 좋은 환경에서 근무할 수 있도록 지원하는 것이 장비 관리 업무의 중요한 일환"이라며 "앞으로도 현장 직원들의 의견을 청취해 실제 도움이 되는 장비 관리와 복지 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com