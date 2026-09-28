대전시의회 원자력안전특위, 안전 점검·제도 개선 본격 활동

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구본환 위원장·민향기 부위원장 선임

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 지역 원자력시설 안전관리 실태와 방사성폐기물 관리 현황을 점검하고 시민 안전을 위한 제도 개선에 본격적으로 나섰다.

28일 시의회에 따르면 원자력안전 특별위원회는 이날 제1차 회의를 열고 구본환 위원(더불어민주당·유성구4)을 위원장으로, 민향기 위원(더불어민주당·비례대표)을 부위원장으로 각각 선임했다.

대전시의회 원자력안전 특별위원회가 28일 제1차 회의를 열고 본격 활동에 들어갔다. [사진=대전시의회] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

원자력안전 특별위원회는 대전지역 원자력시설의 안전관리 실태를 면밀히 살펴보고 원자력 안전과 관련한 실질적인 지원 방안을 마련하기 위해 구성됐다.

대전에는 원자력 관련 연구시설이 위치해 있고 방사성폐기물이 장기간 보관되고 있는 만큼 특위는 시민들의 안전 우려를 해소하고 지역이 감내해 온 부담과 불이익을 줄이기 위한 제도적·정책적 대안을 마련하는 데 초점을 맞출 계획이다.

특별위원회의 활동 기간은 오는 2028년 6월 30일까지이며, 앞으로 집행기관의 업무보고 청취를 비롯해 원자력시설 및 방사성폐기물 관리 현장 방문 등 다양한 활동을 추진할 예정이다.

구 위원장은 "원자력 안전은 시민의 생명과 건강에 직결되는 사안인 만큼 철저하고 지속적인 관리가 필요하다"며 "특위 활동을 통해 대전지역 원자력시설의 안전관리 실태와 방사성폐기물 관리 현황을 면밀하게 살펴보고 시민의 눈높이에서 안전대책이 제대로 작동하고 있는지 꼼꼼히 점검하겠다"고 말했다.

이어 "대전시민이 국가 원자력 연구개발을 위해 오랜 기간 부담을 감내해 온 만큼 단순한 안전관리 차원을 넘어 시민들이 체감할 수 있는 지원 방안과 제도 개선책을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

민 부위원장은 "원자력 안전에 대한 시민들의 불안을 해소하기 위해서는 관련 정보를 투명하게 공개하고 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하는 것이 중요하다"며 "현장 중심의 내실 있는 특별위원회가 운영될 수 있도록 맡은 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com