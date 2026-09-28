경기관광공사, ESG 성과 담은 '2026 지속가능경영보고서' 발간

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3년 연속 보고서 발간...기관 운영 및 관광사업 전반에 ESG 내재화

친환경 관광·관광 약자 포용·청렴 윤리경영 등 분야별 성과 상세 수록

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기관광공사가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 지속가능한 관광을 위한 주요 추진 과제를 수록한 '2026 지속가능경영보고서'를 발간했다고 28일 밝혔다.

경기관광공사 지속가능경영보고서 발간. [사진=경기관광공사]

공사에 따르면 올해로 3년 연속 발간된 이번 보고서는 ESG 경영을 특정 활동에 한정하지 않고 공사의 기관 운영과 관광사업 전반으로 확대 및 내재화하기 위한 다각적인 노력을 담았다.

보고서는 국제 지속가능성 보고 기준인 'GRI Standards(Global Reporting Initiative)'에 맞춰 작성됐으며 독립 전문기관의 제3자 검증을 거쳐 객관성과 신뢰성을 확보했다. 보고서 전문은 경기도민과 이해관계자들이 언제든 열람할 수 있도록 경기관광공사 누리집에 공개된다.

분야별 핵심 성과를 살펴보면 환경(E) 부문에서는 기후변화 대응 및 탄소중립 실천, 재생에너지 확대, 자원순환 체계 구축, 친환경 관광 프로그램 운영 성과를 수록했다.

사회(S) 부문에서는 관광 안전·보건 관리 체계 고도화, 관광 약자 포용 환경 조성, 지역사회 상생 협력, 인권 경영 강화 및 정보보호 활동 등 사회적 가치 창출 실적을 모았다.

지배구조(G) 부문에서는 청렴·윤리경영 실천, 내부통제 및 리스크 관리 시스템 작동, 이사회 책임성 강화, 투명한 정보공시 등 공공기관으로서의 책임경영 이행 과정을 다뤘다.

경기관광공사 관계자는 "3년 연속 지속가능경영보고서를 발행하며 공사의 ESG 경영 성과를 이해관계자들에게 투명하게 알리고 있다"며 "앞으로도 도민과 관광객의 기회를 넓히고 지역 가치를 끌어올리는 지속가능한 경기관광을 구현해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com