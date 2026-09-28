김혜옥, '흐르는 여정'으로 스크린 복귀…10월 28일 개봉

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'나는보리' 김진유 감독 신작…저스틴 민과 호흡

부산국제영화제 2관왕…'춘희' 캐릭터 스틸 공개

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '흐르는 여정'이 오는 10월 28일 개봉을 확정하고 배우 김혜옥의 캐릭터 스틸을 공개했다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '흐르는 여정' 포스터 [사진=파도/ 영화사 진진] 2026.09.28 taeyi427@newspim.com

'흐르는 여정'은 남편을 먼저 떠나보낸 뒤 자신만의 여행을 준비하던 춘희(김혜옥)가 새로 이사한 아파트에서 예상하지 못한 인연들을 만나면서 달라지는 일상을 그린 작품이다. '나는보리'를 연출한 김진유 감독의 신작으로 배우 김혜옥과 저스틴 민 등이 출연한다.

김혜옥은 극 중 남편과 사별한 뒤 홀로 새로운 삶을 준비하는 춘희를 연기한다. 춘희는 남편이 남긴 그랜드 피아노와 자동차를 간직한 채 새로운 아파트로 이사하고, 이웃 민준 등을 만나면서 이전과 다른 일상을 시작한다.

김진유 감독은 춘희를 상실과 외로움만으로 설명되는 인물이 아닌, 새로운 사람들과 관계를 맺으며 자신의 삶을 이어가는 인물로 표현하는 데 중점을 뒀다.

김혜옥은 그동안 드라마 '올드미스 다이어리', '내 딸 서영이', '황금빛 내 인생', '김비서가 왜 그럴까' 등을 비롯해 영화 '가족의 탄생', '멋진 하루', '남과 여', '힘을 내요, 미스터 리' 등에 출연했다.

이번 작품에서는 가족 내 역할로서의 '엄마'나 '아내'보다 한 개인으로 살아가는 춘희의 삶과 감정을 중심으로 이야기를 이끈다. 남편을 잃은 상실감과 새로운 관계를 통해 변화하는 인물의 모습을 담아낸다.

함께 공개된 캐릭터 스틸에는 춘희의 일상이 담겼다. 한 곳을 바라보는 춘희의 모습과 남편이 남긴 그랜드 피아노 앞에 선 장면, 새롭게 만난 민준·성찬과 함께 시간을 보내는 모습 등이 공개됐다.

'흐르는 여정'은 앞서 제30회 부산국제영화제에서 2관왕을 기록했다.

영화는 오는 10월 28일 극장에서 개봉한다.

taeyi427@newspim.com