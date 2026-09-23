[2026AG] 김승원, 여자 배영 100m 동메달…50m 이어 대회 두 번째 메달

AI 핵심 요약beta
- 김승원은 23일 아시안게임 배영 100m서 동메달을 땄다.
- 김승원은 21일 배영 50m에 이어 두 번째 메달을 수확했다.
- 김승원은 초반 선두였으나 후반 추격을 허용하며 3위했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 수영 여자 배영의 기대주 김승원(경기체고)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 두 번째 동메달을 획득했다.
김승원은 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 경영 여자 배영 100m 결승에서 1분 00초 10의 기록으로 3위에 올랐다.
지난 21일 여자 배영 50m에서 27초 72로 동메달을 따낸 김승원은 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었다.
김승원은 레이스 초반 가장 빠른 출발을 보였다. 첫 50m 구간을 28초 60으로 통과해 결승에 출전한 10명 가운데 1위로 턴했다.
하지만 후반 50m에서 경쟁자들의 추격을 허용하며 3위로 결승선을 통과했다. 금메달은 59초 30을 기록한 펑쉬웨이(중국)가 차지했다. 시라이 리오(일본)는 59초 89로 은메달을 획득했다. 함께 결승에 출전한 이은지(방산고)는 1분 00초 51로 5위에 랭크됐다.
김승원은 지난해 8월 열린 세계주니어선수권대회 여자 배영 50m에서 은메달을 목에 걸었던 한국 여자 수영의 유망주다. 김승원은 지난해 3월 대표 선발전에서 27초 71로 한국 신기록을 새로 쓰기도 했다.