[2026AG] '0.003점 차' 이하성, 우슈 도술·곤술 은메달…12년 만에 AG 메달 획득

AI 핵심 요약beta
- 이하성이 23일 나고야 아시안게임 우슈 도술·곤술서 은메달을 땄다.
- 도술 9.706점, 곤술 9.700점으로 합계 19.406점을 기록했다.
- 2014년 인천 금메달 이후 12년 만에 아시안게임 메달을 추가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 우슈 간판 이하성이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 은메달을 획득했다. 2014 인천 대회에서 한국 선수단 첫 금메달의 주인공이 됐던 이하성은 12년 만에 다시 아시안게임 시상대에 올랐다.
이하성은 23일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 투로 남자 도술·곤술에서 합계 19.406점을 기록해 가오샤오빈(중국·19.582점)에 이어 2위를 차지했다.
남자 도술·곤술은 두 종목의 점수를 합산해 최종 순위를 가린다. 이하성은 이날 오전 열린 도술에서 9.706점을 받아 2위에 올랐다. 동작 질량 5.00점, 난도 2.00점, 연기 수준 2.706점을 기록했다. 가오샤오빈이 9.786점으로 1위에 올랐다.
오후에 열린 곤술에서는 9.700점을 받았다. A조 5.00점, B조 2.700점, C조 2.00점으로 곤술 부문 4위를 기록했다.
두 종목을 합산한 이하성의 최종 점수는 19.406점이었다. 이하성은 합계 19.403점을 기록한 클레멘트 수웨이 팅(말레이시아)을 불과 0.003점 차로 따돌리고 2위를 지켰다.
금메달은 가오샤오빈에게 돌아갔다. 가오샤오빈은 도술 9.786점과 곤술 9.796점으로 두 종목 모두 1위를 차지해 합계 19.582점을 기록했다. 클레멘트 수웨이 팅은 동메달을 획득했다.
이하성은 2014 인천 아시안게임 남자 장권에서 정상에 올라 당시 한국 선수단의 대회 첫 금메달을 안겼다. 이후 2015 세계우슈선수권대회 남자 장권에서도 우승했고, 2017년 세계선수권 남자 검술에서는 은메달을 획득했다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서는 장권 2연패에 도전했지만, 착지 실패로 12위에 그쳐 메달 획득에 실패했다.
그러나 이번 대회에서 도술·곤술 은메달을 추가하며 12년 만에 다시 아시안게임 메달을 목에 걸었다. 한국 우슈 대표팀은 이하성의 은메달에 지난 21일 안현기가 남자 태극권·태극검에서 획득한 동메달을 더해 은메달 1개, 동메달 1개로 이번 대회를 마쳤다.