부산시의회 문화유산 연구회, 첫 간담회…활동방향·연구과제 등 논의

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부산의 역사와 문화 자산 재조명

피란수도 부산 문화유산 등재 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산의 역사와 문화유산을 어떻게 보존하고 활용할지 논의하는 연구 활동이 시작됐다.

부산시의회 의원연구단체인 부산 문화유산연구회는 전날 시의회 중회의실에서 첫 간담회를 열고 활동 방향과 주요 연구과제를 논의했다고 22일 밝혔다.

부산시의회 의원연구단체인 부산 문화유산 연구회 소속 위원들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시의회] 2026.09.22

연구회는 부산의 역사·문화 자산을 재조명하고 보존·관리와 교육·관광·지역경제를 연계하는 방안을 찾기 위해 구성됐다.

주요 연구 대상으로는 피란수도 부산의 세계유산 등재 추진과 근·현대사 관련 문화유산이 제시됐다. 부산의 역사·문화·평화 가치를 국내외에 알리고 도시 경쟁력으로 연결하기 위한 정책 기반도 검토한다.

연구회는 앞으로 문화유산 현장 방문과 보존·관리 실태조사, 문화·관광 연계 사례 조사, 정책 토론회 등을 진행할 예정이다. 간담회에서는 문화유산의 보존과 활용 방안, 현장 중심 연구의 필요성, 전문가와 관계 기관 협력 방안 등이 논의됐다.

송상조 대표의원은 "부산에는 피란수도 부산 유산을 비롯해 근·현대사의 중요한 흔적과 다양한 문화유산이 남아 있다"며 "문화유산을 교육·관광·지역경제·문화콘텐츠와 연계해 시민이 체감할 수 있는 자산으로 활용하는 방안을 찾겠다"고 말했다. 이어 "현장을 직접 살펴보고 전문가와 관계 기관의 의견을 폭넓게 듣는 등 연구 활동을 구체화하겠다"며 "정책연구용역도 연구단체의 정책과제 발굴을 뒷받침할 수 있도록 준비하겠다"고 덧붙였다.

연구회는 현장 방문과 사례 조사, 정책 토론회 등을 통해 부산 문화유산의 지속가능한 보존·활용 방안을 검토하고 정책과제를 발굴할 계획이다.

ndh4000@newspim.com