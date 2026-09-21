김해시, '노후상수관망 정비사업' 선정…국비 223억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 21일 노후 상수관망 정비 국비 223억원을 확보했다.
- 한림면 급수구역 42km를 6년간 446억원으로 정비한다.
- 사업 완료 시 유수율 85%와 연 130만t 누수 저감 기대다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 노후 상수도 정비 사업비를 확보하며 누수 저감과 수돗물 안정 공급 기반 마련에 나섰다.
김해시는 기후부의 2027년도 노후상수관망 정비사업에 선정돼 국비 223억원을 확보했다고 21일 밝혔다.
시는 2027년부터 6년간 총 446억 원을 투입해 한림면 급수구역 내 노후 상수관망 42km를 정비할 계획이다. 사업비는 국비와 지방비를 각각 223억 원씩 분담한다.
노후상수관망 정비사업은 오래된 상수도 시설을 손봐 누수와 수질사고를 예방하고 안정적인 수돗물 공급 체계를 구축하는 사업이다. 이번 사업에는 배급수관 정비, 누수 탐사와 복구, 상수도 블록시스템 개량 등이 포함된다.
시는 지역균형발전특별회계 예산 확보를 위해 경남도 예산담당관과 수질관리과를 찾아 사업의 시급성과 필요성을 설명했다. 시는 2026년 2개 사업, 총사업비 752억원, 74.3km 규모의 정비사업에 이어 2년 연속 선정됐다.
사업이 마무리되면 대상지 평균 유수율이 85%까지 오르고 연간 약 130만t의 누수를 줄여 매년 18억 원 가량의 예산 절감 효과가 기대된다.
박치우 수도과장은 "노후 상수관망을 체계적으로 정비해 상수도 공급 안정성과 운영 효율성을 높이고 시민들이 안심하고 수돗물을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com