사천시, 추석 연휴 비상진료체계 가동…의료 공백 최소화

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 24일부터 27일까지 응급진료체계를 운영했다.
- 공공의료기관 7곳과 휴일지킴이 약국을 지정했다.
- 삼천포서울병원 등 3곳은 24시간 응급실을 가동했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 추석 연휴 기간 병원·의원·약국·보건진료소를 중심으로 응급진료체계를 운영하며 시민 안전 확보에 나선다.
시는 오는 24일부터 27일까지 나흘간 응급진료 상황실을 운영하고 연휴 중 발생할 수 있는 응급환자와 일반 진료 수요에 대응한다고 21일 밝혔다.
시는 공공보건의료기관 7곳과 연휴 기간 문을 여는 병의원, 휴일지킴이 약국을 지정·관리해 진료 공백을 줄일 계획이다.
응급환자 대응을 위해 삼천포서울병원, 삼천포제일병원, 하나병원 등 3곳의 응급실은 24시간 정상 운영한다.
소아 진료도 대비한다. 달빛어린이병원인 사천서울아동병원은 추석 당일인 25일을 제외한 연휴 기간 오전 9시부터 오후 6시까지 운영해 경증 소아환자를 진료한다.
연휴 기간 문을 여는 의료기관과 약국 정보는 보건복지상담센터 129번, 응급의료포털 E-Gen, 응급의료정보제공 앱에서 확인할 수 있다.
m25322532@newspim.com