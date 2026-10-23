넥슨, '서든어택 챔피언십 시즌2' 24일 개막

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 24일 오후 5시 서든어택 챔피언십 시즌2를 개막했다
- 대회는 12월 19일까지 매주 토요일 열리며 총상금은 8000만원이다
- 이번 시즌부터 200 FPS 고정 규정과 다양한 시청자 보상이 도입됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 온라인 FPS 게임 '서든어택' 공식 e스포츠 대회 '2026 서든어택 챔피언십 시즌2'를 24일 오후 5시 개막한다.
대회는 12월 19일까지 매주 토요일 오후 5시에 총 8회 진행되며 11월 21일은 휴식기를 갖는다. 1~7회차는 서울 삼성역 인근 프릭업 스튜디오에서, 결승전은 잠실 DN 콜로세움에서 현장 관람이 가능하다. 경기는 공식 'SOOP' 리그 방송국과 공식 유튜브 채널을 통해 생중계되며 총상금은 8000만원 규모다.
이번 시즌부터는 게임 내 최대 200 FPS 프레임 확장 업데이트에 맞춰 대회 최초로 200 FPS 고정 규정이 도입된다.
경기는 8강 더블 엘리미네이션 방식으로 진행되며 1세트 고정 전장으로는 '지하철'이 선정됐다. 2세트부터는 직전 세트 패배팀이 '제3보급창고', '드래곤로드', '프로방스', '올드타운', '크로스포트' 중 전장과 진영을 선택할 수 있다.
본선에는 디펜딩 챔피언 '핀프(FINF)'를 비롯해 '화이트(white+)', '블랙(black+)', '나이트(knight)', '갈라클랜(galaclan)' 등 팀들이 참가한다.
개막전 첫 경기에서는 '핀프'와 2024 시즌1 '사신' 출신 3인이 주축인 '화이트'가 맞붙으며, 두 번째 경기에서는 '나이트'와 '갈라클랜'이 대결한다.
현장 관람객을 위해 '넥슨캐시'와 'SP', 게임 아이템이 담긴 쿠폰을 지급하며, 8회 출석을 달성하면 챔피언십 기념 키캡 키링을 제공한다.
온라인 생중계 시청자는 누적 시청 시간에 따라 게임 아이템을 드롭스로 받을 수 있다. 경기 중 '올킬(ALL KILL)' 상황이 발생하면 생방송 화면의 QR코드를 통해 아이템과 'SP'를 제공하며 이번 시즌부터는 선착순 제한 없이 참여 완료한 모든 시청자가 받을 수 있도록 했다.
공식 홈페이지에서 진행하는 승부예측과 위클리픽에 참여하면 '리그 코인'을 지급받으며, 이를 활용해 선수 카드를 모아 팀 컬렉션을 완성할 수 있다. 한 팀을 완성할 때마다 '마이건2 주무기 하프키트'를, 모든 팀을 완성하면 '26 SC S2 네임 플레이트 영구제'를 획득할 수 있다.
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