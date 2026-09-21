전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.21 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[핌in잠실] 부산고 하현승 전체 1순위 키움행…두산 김지우·KIA 이호민 지명 (종합)

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 키움이 21일 2027 KBO 드래프트 1순위로 하현승을 뽑았다.
  • 두산은 김지우, KIA는 이호민을 지명했다.
  • 1라운드 10명 중 투수 7명 뽑히며 투수 강세였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 2027 KBO 신인 드래프트 최대어로 꼽힌 부산고 투수 하현승(18)이 예상대로 전체 1순위로 키움 히어로즈의 선택을 받았다. 서울고 내야수 김지우(18)는 두산 베어스, 경남고 내야수 이호민(18)은 KIA 타이거즈의 선택을 받았다.

전체 1순위 지명권을 보유한 키움은 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서 전체 1순위로 하현승을 지명했다. 이후 진행된 1라운드에서는 투수 7명, 야수 3명이 지명되며 투수 강세가 두드러졌다. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 67홈런을 기록한 최지만(35·울산 웨일즈)은 1라운드가 아닌 2라운드 전체 15순위로 지명됐다.

[서울=뉴스핌] 2027 신인드래프트 전체 1~3순위 키움 하현승(부산고·왼쪽 첫 번째), 두산 김지우(서울고), KIA 이호민(경남고) [사진=KBO SNS 캡쳐] 2026.09.21 football1229@newspim.com

투수와 타자 양쪽에서 재능을 인정받은 하현승은 일찌감치 이번 드래프트 최대어로 평가받았다. MLB 뉴욕 양키스로부터 300만달러(약 40억원) 수준의 계약을 제안받은 것으로 알려질 정도였다. 하지만 미국 직행 대신 KBO 신인 드래프트 참가를 선택했다.

지명 후 하현승은 "빠르게 지명해주셔서 감사하다. 준비를 잘하고 빨리 1군에 올라가 좋은 모습을 보이겠다"고 말했다. 프로에서 상대하고 싶은 선수로는 김도영(KIA)과 곽빈(두산)을 꼽았다. 하현승은 "투수로는 현재 가장 잘 치는 김도영 선배를, 타자로는 대한민국 에이스인 곽빈 선배 공을 쳐보고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 부산고 하현승이 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명됐다. [사진=한지용 기자] 2026.09.21 football1229@newspim.com

전체 2순위 지명권을 가진 두산은 서울고 내야수 김지우를 선택했다. 김지우는 올해 고교야구 14경기에서 타율 0.422, 2홈런 19타점 12득점, OPS(출루율+장타율) 1.133을 기록하며 빼어난 타격 능력을 보여줬다. 

김지우는 "두산을 위해 그라운드에서 항상 열정적이고 팀에 헌신하는 선수가 되겠다"며 "김동주 선배처럼 공수주를 두루 잘하는 선수가 되고 싶다"고 말했다.

전체 3순위 KIA는 경남고 내야수 이호민을 선택했다. 이호민은 올해 고교야구 14경기에서 타율 0.420, 2홈런 19타점, 장타율 0.609를 기록했다. 장타력을 갖춘 우타 내야수로 U-18 아시아청소년야구선수권대회에서는 대표팀 4번타자로 활약하며 한국의 우승에 힘을 보탰다.

이호민은 지명 후 "'리틀 이대호(경남고 졸업)'라는 별명이 있는데 이대호 선배 같은 선수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박근서 아버지(왼쪽)가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서 박근서가 롯데 자이언츠에게 지명된 직후 단상에서 '라밤바' 노래를 열창하고 있다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.09.21 football1229@newspim.com

전체 4순위 지명권을 가진 롯데 자이언츠는 서울디자인고 왼손 투수 박근서를 선택했다. 박근서는 최고 시속 150㎞에 이르는 빠른 공을 던지는 좌완 자원이다. 올해 41.2이닝을 소화하며 4승, 평균자책점 2.16, 64탈삼진을 기록했다.

단상에서는 박근서 아버지가 라밤바를 열창해 화제를 모았다. 관계자들과 드래프트 참가자들은 박근서 아버지 노래 박자에 맞춰 박수를 치는 진풍경이 펼쳐졌다. 열창 후에는 박수와 웃음이 터져 나왔다. 

5순위 KT 위즈의 선택은 유신고 왼손 투수 이승원이었다. 이승원은 190㎝의 신장을 갖춘 좌완으로 안정적인 제구와 경기 운영 능력을 인정받았다. 재활로 인해 올 시즌 5.2이닝 밖에 소화하지 못했으나, 1~2학년 때 남긴 성적만으로도 좋은 평가를 받은 바 있다. 

NC 다이노스는 전체 6순위로 경남고 외야수 박보승을 지명했다. 박보승은 빠른 발과 강한 어깨를 갖춘 외야 자원으로 올해 21경기에서 타율 0.311, 1홈런 22타점 9도루를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 2027 KBO 신인 드래프트 직후 허구연 총재와 지명된 선수들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한지용 기자] 2026.09.21 football1229@newspim.com

삼성 라이온즈는 전체 7순위로 광주진흥고 오른손 투수 김민훈을 선택했다. 김민훈은 올해 15경기 66.2이닝에서 4승 2패, 평균자책점 1.34, 86탈삼진을 기록했다. 86개의 삼진을 잡는 동안 볼넷은 9개만 내주며 안정적인 제구 능력을 보여줬다. 김민훈은 최근 대만에서 열린 U-18 아시아청소년야구선수권대회에서 일본을 상대로 호투한 바 있다.

SSG 랜더스는 전체 8순위로 마산고 왼손 투수 이윤성을 선택했다. 전체 9순위 지명권을 가진 한화 이글스는 설악고 투수 민주홍의 이름을 불렀다. 1라운드 마지막 지명권을 가진 2025시즌 통합우승팀 LG 트윈스는 전체 10순위로 인창고 투수 윤예성을 지명했다.

한편 매년 신인 드래프트에서 재치있는 발언으로 기대를 모았던 LG 차명석 단장은 "올해는 따로 멘트를 하지 않겠다. 박근서 아버님의 '라밤바'를 도저히 이길 수 없다"고 말해 관계자들의 폭소를 자아냈다.

이에 따라 1라운드에서는 하현승, 박근서, 이승원, 김민훈, 이윤성, 민주홍, 윤예성까지 투수 7명이 선택됐다. 야수는 김지우와 이호민, 박보승 등 3명이었다.

[서울=뉴스핌] 울산 최지만이 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서 2라운드 전체 15순위로 KT 위즈에 지명됐다. [사진=한지용 기자] 2026.09.21 football1229@newspim.com

관심을 모았던 'MLB 통산 67홈런' 최지만은 1라운드에서는 10개 구단의 선택을 받지 못했다. 대신 2라운드 전체 15순위로 KT 유니폼을 입게 됐다.

드래프트는 전면 드래프트 방식으로 11라운드까지 진행됐다. 지명 순서는 2025시즌 성적의 역순인 키움-두산-KIA-롯데-KT-NC-삼성-SSG-한화-LG 순이었다.

대학 선수는 22명이 선발됐다. 얼리 드래프트(2학년 재학생)로 나온 단국대 투수 조범규(LG 7라운드 70순위), 인하대 외야수 이민준(두산 9라운드 82순위), 동국대 외야수 이시언(SSG 9라운드 88순위), 중앙대 포수 왕지훈(SSG 10라운드 98순위)이 포함됐다. 

고교 졸업 예정자는 대학 선수보다 4배 이상 많은 87명이다. 포지션별로는 투수가 62명으로 압도적이었고, 내야수 28명, 포수 11명, 외야수 9명 순이었다.

NC는 삼성으로부터 양수한 3라운드 지명권을 추가로 보유해 유일하게 12명을 지명했다. 삼성은 10명만 지명했고, 이외에 모든 구단이 11명씩을 지명해 총 110명의 선수가 프로 구단의 선택을 받았다. 

football1229@newspim.com

[서울=뉴스핌] 2027 KBO 신인 드래프트 최종 명단. [사진=KBO] 2026.09.21 football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
사진
한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동