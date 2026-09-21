포천시, 추석 연휴 공영주차장 무료 개방·주정차 단속 유예 시행

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 23일부터 27일까지 공영주차장을 무료 개방했다.
- 추석 연휴 주정차 단속을 한시적으로 유예했다.
- 어린이보호구역 등 안전구역은 단속 유예에서 제외했다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 추석 명절을 맞아 시민과 귀성객의 주차 편의를 높이고 지역경제 활성화를 위해 관내 공영주차장을 무료로 개방하고 주정차 단속을 한시적으로 유예한다고 21일 밝혔다.
공영주차장 무료 개방 및 주정차 단속 유예 기간은 2026년 9월 23일부터 9월 27일까지다. 시는 이를 통해 추석 연휴 기간 전통시장과 상업지역 등을 찾는 시민들의 주차 불편을 줄이고 지역상권 활성화를 도울 계획이다.
다만 어린이보호구역, 교차로 모퉁이, 소화전 주변, 횡단보도, 버스정류장 주변 및 인도 위 불법 주정차 등 시민 안전과 직결되는 구역은 단속 유예 대상에서 제외되며 연휴 기간에도 안전신문고를 통한 주민신고제가 운영된다.
포천시 관계자는 "추석 명절을 맞아 시민과 귀성객들이 주차 걱정 없이 편안한 명절을 보내고 전통시장과 지역상권에도 활력이 더해지길 바란다"며 "안전한 교통질서가 유지될 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.
asj7376@newspim.com