강원경제자유구역청장에 김양호 전 삼척시장 취임…북평·옥계지구 집중

AI 핵심 요약beta
- 강원도는 21일 김양호 전 삼척시장을 강원경제자유구역청장에 임명했다.
- 도는 투자유치 활성화와 개발사업 추진 적임자로 김 청장을 최종 낙점했다.
- 김 청장은 망상지구 개발과 북평·옥계 투자유치에 주력할 예정이다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 21일 김양호 전 삼척시장을 강원경제자유구역청장으로 임명했다.
도는 경제자유구역의 투자유치 활성화와 개발사업 추진을 위한 적임자를 찾기 위해 지난 8월 청장 개방형 직위(개방형 2호) 공개모집을 실시했다. 공정한 선발 절차와 산업통상자원부와의 사전 임용 협의를 거쳐 최종 결정됐다.
김양호 신임 청장은 21일 오전 도청 통상상담실에서 우상호 도지사로부터 임명장을 받은 후 같은 날 오후 5시에 강원경제자유구역청 대회의실에서 취임식을 개최하고 공식 업무를 시작할 예정이다.
김 청장은 삼척고등학교와 강원대학교 행정학과를 졸업하고 기초자치단체 비서실장, 강원도의회 의원, 민선 제 6·7기 삼척시장 등을 역임하며 30여 년간 지방 행정과 지역 발전에 기여한 '지역개발·투자유치 전문가'로 알려져 있다.
그는 11년간 비서실장으로 근무하며 지방행정 전반에 대한 이해를 쌓았고 강원도의회 기획행정위원회 및 사회문화위원회 활동을 통해 주요 정책 입법을 이끌며 정책 역량을 발휘했다.
특히 민선 6·7기 삼척시장 재임 시에는 지역의 오랜 현안이었던 원전 건설 계획 백지화를 이끌고 도내 최초로 수소산업을 지역의 핵심 정책으로 도입하며 지속 가능한 성장동력을 확보하기 위해 노력했다.
김양호 청장은 망상지구 개발사업 추진에 박차를 가하고 북평·옥계지구의 투자유치에 집중할 계획이다.
onemoregive@newspim.com