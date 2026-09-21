동해시, 공무원 청렴 실천 강화...'청렴알밤' 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 21일 간부 공무원 청렴 점검회의를 열었다.
- 추석 앞두고 청렴알밤 캠페인도 함께 진행했다.
- 청렴 문화 확산과 AI 실무교육으로 행정역량을 높였다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 추석 명절을 맞아 간부 공무원들의 청렴 실천 상황을 점검하고 일상에서 친근한 청렴 문화를 확산하기 위한 노력을 시작했다.
시는 21일 지휘부와 실·과·소·동장이 참석한 '제2차 반부패·청렴 정책 이행 점검회의'를 개최하며 지난 1차 점검 이후 부서별 청렴 실천과제 추진 상황과 향후 개선 방안을 논의했다.
특히 이날 회의에서는 추석을 앞두고 소포장 유기농 맛밤을 활용한 '청렴알밤' 캠페인을 함께 진행했다.
청렴알밤에는 '가을엔 알밤이 익고, 우리 마음엔 청렴이 익어갑니다. 고마운 마음만 받겠습니다.'라는 메시지가 담겼다. 이는 지난 9일 출근길 청렴 캠페인에서 선보인 '청렴란(卵)'에 이어 친숙한 먹거리와 함께 감성적인 문구를 활용해 청렴의 의미를 다시 한번 되새기자는 취지로 진행됐다.
같은 메시지는 시청 로비 입구에 설치한 청렴 홍보 현수막에도 포함됐다. 이 공간은 시민과 직원의 통행이 많아 추석 명절을 맞아 '선물 대신 마음만 주고받는 청렴한 명절' 분위기를 조성할 계획이다.
또한 이날 간부 공무원들을 대상으로 통합 AI 서비스 활용 교육도 실시했다. 이는 행정 업무에 적용할 수 있는 AI 활용법, 업무 효율화, 데이터 보안 등 실무 역량을 강화하기 위한 내용으로 진행됐다.
정하연 홍보감사담당관은 "청렴은 거창한 구호보다 일상 속 작은 실천이 쌓일 때 시민의 신뢰로 이어질 수 있다"며 "간부 공무원부터 청렴 실천 상황을 꼼꼼히 점검하고 직원들이 자연스럽게 공감하고 참여할 수 있는 청렴 문화를 만들어가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com