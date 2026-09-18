성호선 경북소방본부장, 안동 찾아 주요 시설 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 성호선 경북소방본부장이 18일 안동서 안전실태를 점검했다.
- 안동소방서서 직원들과 소통하며 애로사항을 들었다.
- 도산서원·안동병원 방문해 대응체계와 협력을 살폈다.
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도산서원·안동병원서 화재 등 재난 안전 대응체계 확인
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 성호선 경북소방본부장이 지역 내 다중시설의 안전관리 실태를 점검했다.
18일 경북소방본부에 따르면 성 본부장은 이날 안동소방서를 찾아 직원들과 소통하고 도산서원과 안동병원을 방문해 지역 주요 시설의 안전관리 실태를 꼼꼼하게 살폈다.
성 본부장은 안동소방서에서 현장 대원과 내근 직원들이 참여하는 소통 간담회를 열고 애로 사항과 건의 사항을 청취했다.
성 본부장은 직원들의 노고를 격려하고 "현장의 목소리를 직접 듣는 것이 소방 정책의 출발점인 만큼 직원들의 의견을 적극적으로 반영해 현장에서 체감할 수 있는 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
이어 도산서원을 방문해 목조 문화유산의 화재 취약성을 고려한 소방시설 유지·관리 상태를 살피고, 화재 등 재난 발생 시 초기 대응 체계와 문화유산 피해 최소화를 위한 대응 방안을 논의했다.
또 권역 응급의료센터인 안동병원을 찾아 응급환자 이송 관련 의료 기관 협력 강화 방안을 논의했다. 또 환자 이송과 수용 과정에서의 현장 애로 사항을 공유하고 신속한 이송과 원활한 의료 서비스 연계를 위한 협력 방안을 모색했다.
이와함께 화재 발생 시 신속한 초기 대응과 피난 약자의 안전한 대피를 위한 대응 체계를 살피고 병원 관계자들에게 평소 철저한 대비와 지속적인 안전 관리를 당부했다.
성호선 경북소방본부장은 "지역의 주요 시설을 직접 찾아 안전관리 실태를 확인하고 현장의 목소리를 듣는 것이 도민의 안전을 지키는 첫걸음"이라며 "앞으로도 현장 중심의 소방 행정을 통해 안전한 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com