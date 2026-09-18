[2026AG] '이현중 26점' 남자농구, 이란전 6연패 끊고 12년 만에 결승 진출…銀확보

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자농구 대표팀이 18일 이란을 77-51로 꺾고 결승에 올랐다.
- 이현중이 26점 14리바운드로 맹활약하며 승리를 이끌었다.
- 한국은 12년 만의 결승 진출로 20일 우승에 도전한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국 남자농구 대표팀이 '숙적' 이란을 꺾고 12년 만에 아시안게임 결승에 진출했다.
남자 농구 대표팀은 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 이란과 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승전에서 이란을 77-51로 꺾었다.
한국은 2014 인천 대회에서 금메달을 차지했지만, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 8강전에서 이란에 68-80으로 지며 동메달에 만족해야 했다. 2022 항저우 대회에서는 중국과 8강전에서 70-84로 패해 결국 빈손으로 돌아와야 했다. 하지만 이날 이란을 꺾은 한국은 12년 만에 결승 진출을 확정하며 정상탈환을 노린다.
이날 이정현, 이현중의 3점슛으로 경기 시작 2분 50초 만에 6-0으로 점수를 벌렸다. 이란이 더 좋은 신체 조건을 앞세워 힘겨루기를 했지만, 이후 이현중과 이우석이 연속 3점슛을 넣었다. 1쿼터는 한국이 12-8로 근소하게 앞섰다.
2쿼터부터는 한국 공격이 더 활발해졌다. 이우석이 스텝백 3점 슛 기록 후 빠른 공격까지 주도하며 이란과 점수 차를 벌렸다. 이정현은 상대의 반칙으로 얻은 자유투를 성공했고, 여준석도 속공을 성공시켰다. 선수들의 가벼운 몸놀림 속에 한국은 전반을 36-24로 마무리했다.
3쿼터 시작과 함께 최준용이 3점슛을 성공했지만 이후 한국은 공격에서 주춤한 모습을 보였다. 하지만 이현중이 3점슛 2개를 연속으로 성공시키며 분위기를 끌어 올렸다. 이후 3쿼터 종료 30여초를 남기고 추가 자유투를 넣어 61-37, 이날 24점 차의 가장 큰 점수차로 3쿼터를 마무리했다.
4쿼터에도 이란의 추격을 허용하지 않고 여유있는 점수 차를 끝까지 지켰다. 4쿼터 막판 문유현, 에디 다니엘 등 백업 선수들을 투입해 결승전을 준비했다.
전반에만 11득점 10리바운드로 더블더블을 기록한 이현중은 이날 경기에서 26점 14리바운드 4어시스트로 날아다녔다. 이우석은 3점슛 3개 포함 19점을, 이정현은 11점을 기록해 승리에 힘을 보탰다.
한국은 2014년 인천 대회 우승 당시 이란을 제압하며 승리를 챙겼다. 하지만 인천 대회 후 항저우 아시안게임순위 결정전까지 이란에 6연패를 당했다. 하지만 이날 승리로 이란전 긴 연패에서 벗어났다. 이란과 통산 맞대결은 13승 10패가 됐다.
한편 한국은 오는 20일 결승전에서 이날 오후 열리는 일본과 중국의 준결승전 승자와 만난다.
willowdy@newspim.com