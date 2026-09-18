세종교육청 "교원 의견 반영 '학교 디지털 환경' 재설계"

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 18일 2027년 보급기준 개선 토론회를 열었다
- 스마트패드 보급 학년과 OS를 현실에 맞게 조정하기로 했다
- 교원 부담을 줄이고 수업 활용도를 높이겠다고 밝혔다
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스마트패드 보급 학년·전자교탁 기준 등 논의
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청 학교지원본부가 학교 현장에서 실제 사용하는 교원들의 의견을 반영해 2027년 학교 정보화기자재 보급 기준을 다시 설계한다.
스마트패드 보급 학년과 운영체제(OS), 전자교탁 기준 등을 현실에 맞게 조정해 기기 관리 부담은 줄이고 수업 활용도를 높인다는 계획이다.
18일 시교육청 학교지원본부는 이날 교육청 대회의실에서 '2027년 학교 정보화기자재 보급 기준 개선 토론회'를 열고 급변하는 디지털 교육환경과 학교 현장의 실제 활용 여건을 반영한 보급 기준 개선 방안을 논의했다고 밝혔다.
학교지원본부는 특히 학생 수가 증가한 학교에 유휴 스마트기기와 충전보관함을 선제적으로 재배치해 학교 만족도를 높인 올해 정보화지원팀 적극행정 우수사례를 바탕으로 기기의 양적 확대뿐 아니라 관리 효율성과 교원의 행정 부담까지 고려한 보급 기준을 마련한다는 방침이다.
이날 토론회에서는 정보화기자재의 품질과 학교 내 네트워크 연동 등 실제 활용 여건을 점검하고 교원들이 기기 관리에 들이는 부담을 줄이면서 수업에 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위한 방안을 논의했다.
스마트패드 보급 기준과 관련해서는 초등학교 저학년의 발달 특성과 디지털 기기 과몰입에 대한 학부모·교원의 우려 등을 고려해 개인용 스마트패드 보급 시작 학년을 4학년으로 조정하는 방안을 검토했다.
고등학교의 경우 진로와 대입 준비 등 3학년의 학습 여건을 고려해 보급 기준과 지원 내용을 조정하는 방안도 모색했다.
스마트패드 운영체제는 기존 5종을 2~3종으로 단순화하는 방안이 제시됐다. 운영체제가 여러 종류로 나뉘면서 발생하는 교수·학습 및 애플리케이션 호환 문제와 기기 관리의 어려움을 줄이기 위한 것이다.
교실 공간과 교원의 수업 동선을 고려한 전자교탁 보급 기준 개선 방안도 논의했다. 학교 현장에 적합한 전자교탁 형태와 보급 기준을 마련해 실제 수업 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다.
토론회에는 사전 신청을 통해 학교급과 담당 학년 등을 고려해 선정된 관내 초·중·고·특수·각종학교 교원들이 패널로 참여했다.
참석 교원들은 정보화기자재를 활용하고 관리하는 과정에서 겪은 어려움과 개선이 필요한 사항을 구체적으로 제안하며 학교 수업에 실질적인 도움이 되는 보급 기준 마련의 필요성에 공감했다.
정승효 주무관은 "이번 토론회는 교육청이 일방적으로 기준을 정하는 방식에서 벗어나 실제 교실에서 정보화기자재를 활용하는 교원들의 의견을 직접 듣는 뜻깊은 자리였다"며 "현장의 목소리를 2027년도 학교 정보화기자재 보급 기본계획에 충실히 반영해 학교 현장에 실질적으로 도움이 되는 정보화 지원이 이뤄지도록 하겠다"고 전했다.
최호연 시설지원부장은 "디지털 기기 보급 확대가 오히려 선생님들의 기기 관리 부담이나 수업의 방해 요소로 이어져서는 안 된다"며 "이번 토론회에서 나온 현장의 다양한 의견을 꼼꼼히 검토해 교원의 부담은 줄이고 교육적 활용도는 높일 수 있는 2027년 학교 정보화기자재 보급 기준을 마련하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com