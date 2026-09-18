대청댐 일대에 2조3000억 AI데이터센터…충북, 160MW 구축 본격화

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 18일 대청댐 일대 AI데이터센터 구축 협약을 체결했다.
- 160MW 규모 센터에 2조3000억원을 투입해 친환경 산업단지를 조성한다.
- 수열·재생에너지 활용해 중부권 RE100 클러스터로 키운다.
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수열에너지 활용 친환경 데이터센터 추진
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 대청댐 일대에 2조3000억원을 투입해 160MW 규모의 대형 AI데이터센터를 구축하는 사업이 본격화된다.
수열에너지와 재생에너지를 데이터센터 전력·냉각에 활용하는 친환경 산업단지 조성이 핵심이다.
충북도는 18일 도청에서 청주시, 한국전력공사, K-water, GS ITM, 충북테크노파크, 임픽스 등 6개 기관·기업과 'AI데이터센터 구축 및 전력·친환경 에너지 인프라 조성'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 추진되는 데이터센터는 160MW 규모로 계획됐으며 예상 투자액은 2조3000억원이다.
구체적인 사업시행 구조와 투자 주체는 향후 관계기관 협의를 통해 확정할 예정이다.
충북도와 청주시는 사업 추진에 필요한 인허가와 행정 지원을 맡는다.
K-water는 대청댐 수열에너지 특화단지의 부지 조성과 수열·재생에너지 공급 기반 구축에 협력한다.
한전은 안정적인 전력 공급을 위해 계통 연계와 전력망 보강 등 관련 인프라 구축을 지원한다.
GS ITM은 데이터센터 IT 인프라 구축과 운영, AI·클라우드 연계 생태계 조성을 담당한다.
충북테크노파크와 임픽스는 AI·에너지 신산업 발굴과 관련 기업 육성, 지역 제조기업의 AI·디지털 전환을 지원한다.
각 기관은 앞으로 전력계통 연계와 수열·재생에너지 활용, 인허가, 주민 수용성 확보 등을 놓고 협력하기로 했다.
필요하면 별도의 실무협의체도 구성·운영할 계획이다.
충북도는 지난 6월 국토교통부 투자선도지구 공모에 선정된 대청댐 수열에너지 특화단지를 AI데이터센터와 전력망, 수열·재생에너지가 결합된 중부권 RE100 클러스터로 육성한다는 구상이다.
특히 대청댐의 수자원을 활용한 수열 냉각을 통해 데이터센터의 냉각 효율을 높이고 재생에너지 공급을 연계해 친환경 AI산업 거점으로 조성한다는 계획이다.
신용한 충북지사는 "AI데이터센터의 경쟁력은 안정적인 전력공급과 효율적인 냉각체계에 달려 있다"며 "대청댐의 풍부한 수자원을 활용한 수열 냉각과 재생에너지 공급을 연계해 첨단기업이 선택하는 차별화된 산업입지를 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com