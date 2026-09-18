윤건영 충북교육감 "폭행 피해 교사, 혼자 감당하게 하지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 18일 청주 초등학교 교사 피해 지원을 지시했다.
- 피해 교사에 법률·심리 지원과 의견서 제출을 신속히 하라고 했다.
- 학생 치료·상담 지원과 위기 대응체계 점검도 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 최근 청주의 한 초등학교에서 발생한 교육활동 침해 사안과 관련해 윤건영 충북교육감이 피해 교사에 대한 법률·심리 지원을 강화하라고 지시했다.
윤 교육감은 18일 해당 사안을 보고받고 피해 교사의 교육활동이 정당했는지 충분히 소명할 수 있도록 교육감 의견서를 신속하게 제출하고 법률 상담과 자문을 적극 지원하라고 관련 부서에 주문했다.
특히 학생으로부터 폭행 피해를 입은 교원들이 이후 아동학대 혐의로 신고돼 수사를 받게 된 상황에 대해 "피해 교사가법적·심리적 어려움까지 혼자 감당하도록 해서는 안 된다"고 말했다.
윤 교육감은 상담과 심리치유 등을 통해 피해 교원들이 일상을 회복하고 교육활동에 전념할 수 있도록 지원하라고 강조했다.
학생에 대한 치료와 교육적 지원도 주문했다.
윤 교육감은 "피해 교원을 보호하는 것과 함께 어려움을 겪는 학생에 대한 교육적 지원도 놓쳐서는 안 된다"며 전문적인 진단과 치료가 필요한 경우 유관기관과 적극 연계해 적시에 지원하도록 지시했다.
또 치료와 상담뿐 아니라 학교 적응 과정까지 지원해 학생이 어려움을 극복하고 건강하게 성장할 수 있도록 해야 한다고 당부했다.
교육청의 학교 위기 대응체계도 다시 점검하기로 했다.
윤 교육감은 이번 사안을 계기로 기존 매뉴얼과 지원체계가 실제 위기 상황에서 제대로 작동하는지 세밀하게 살펴보라고 강조했다.
위기 징후 발견부터 초기 대응, 교원·학생의 안전 확보, 치료와 회복까지 학교가 상황에 따라 즉시 판단하고 대응할 수 있도록 현장 밀착형 매뉴얼과 지원책을 구체화하라는 것이다.
윤 교육감은 "선생님은 안심하고 가르치고 학생은 안전하게 배우고 성장할 수 있도록 학교 현장의 대응체계와 지원제도를 더욱 촘촘하게 갖추는 데 교육청의 책임을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com