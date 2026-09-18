충북농협 임직원, 고향사랑기부금 1000만원 충북도에 전달

AI 핵심 요약beta
- 충북농협이 18일 임직원 교차기부 1000만원을 충북도에 전달했다.
- 충북농협과 강원농협 임직원은 서로 상대 지역에 기부했다.
- 충북농협은 2023년부터 교차기부로 제도 활성화에 참여했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북농협 임직원들이 고향사랑기부제 교차기부를 통해 마련한 1000만원을 충북도에 전달했다.
충북농협은 18일 충북도청을 방문해 임직원들이 마련한 고향사랑기부금 1000만원을 충북도에 기탁했다고 밝혔다.
이날 전달식에는 이용선 충북농협 총괄본부장과 이봉주 농협은행 충북본부장, 이명섭 농협중앙회 이사가 참석했다.
이번 기부금은 고향사랑기부금의 주소지 기부 제한에 따라 충북농협과 강원농협 임직원이 서로 상대 지역에 기부하는 방식으로 마련됐다.
충북농협 임직원들은 교차기부를 통해 충북 발전을 위한 기부에 동참하고 고향사랑기부제의 취지를 실천했다.
이용선 총괄본부장은 "임직원들의 자발적인 참여로 마련한 기부금이 충북 발전을 위한 의미 있는 재원으로 활용되길 바란다"며 "앞으로도 충북도와 협력해 고향사랑기부제의 취지를 알리고 지역 농업과 농촌에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
충북농협은 고향사랑기부제가 시행된 2023년부터 매년 타 지역 농협과 교차기부를 이어오며 제도 활성화에 참여하고 있다.
baek3413@newspim.com